快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

代價超大！他開車載毛孩少做1事挨罰2千 網搖頭：別拿生命開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，好友開車因小狗探頭挨罰2000元。 示意圖／ingimage
一名網友透露，好友開車因小狗探頭挨罰2000元。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard分享朋友的親身經歷，指出對方日前開車帶狗狗外出辦事，原本以為只是一下子，就讓毛孩打開車窗看看外面，沒想到回家後竟被檢舉，還收到一張2000元罰單，這才驚覺原來汽、機車載運寵物並非想像中隨意。

原PO坦言，聽完朋友的遭遇後其實有些驚訝，原來寵物和小朋友一樣「不能放任牠們在車上自由活動」。由於自己平時也會帶狗狗一起開車出門，這次事件讓他開始重新思考行車時的安全問題，也因此發文詢問其他飼主，「防護措施都怎麼做？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？」

貼文曝光後引發許多人討論，「（罰單）開得太讚了」、「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況」、「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」、「帶毛孩出門是一種責任，防護做好對大家都比較好」。

根據《臺北市動物保護自治條例》第10條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施；另依《臺北市犬貓飼養基本照護規則》第5條，飼主以汽車或機車載運犬、貓時，應使用運輸籠、揹袋或其他有效防護措施，且在高溫、日照強烈情況下，須提供防曬、降溫或通風設備，以確保動物安全。違者處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰至改善為止。

寵物 交通違規 罰單

延伸閱讀

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

冬天赴日穿發熱衣會中暑？歐陽靖曝絕佳搭配：有它穿脫免瘋掉

同學20歲已飛25國自稱「普通家庭」 她質疑反被檢討：心態有問題

出國帶台灣美食送外國人可做國民外交？日本人老實說：很困擾

相關新聞

2級保育鳳頭蒼鷹受傷現身港區 海巡即時救援保住一命

海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面...

代價超大！他開車載毛孩少做1事挨罰2千 網搖頭：別拿生命開玩笑

一名網友在Dcard分享朋友的親身經歷，指出對方日前開車帶狗狗外出辦事，原本以為只是一下子，就讓毛孩打開車窗看看外面，沒想到回家後竟被檢舉，還收到一張2000元罰單，這才驚覺原來汽、機車載運寵物並非想像中隨意。

新北推「認養後訓犬課程」 協助飼主解決認養後狗狗行為問題

新北市動保處推「認養後訓犬課程」，幫新手飼主無憂認養。日前飼主李小姐從新店動物之家認養愛犬「Lange」，希望改善愛犬在...

冬季恆春龍鑾潭雁鴨群聚好熱鬧 墾管處辦系列活動

恆春龍鑾潭溼地為南台灣重要的冬候鳥棲息，每年冬季吸引大批北方雁鴨水鳥族群南下度冬。今年迄今龍鑾潭約記錄到16種類，但最具...

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

台北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀...

曉曉及蕾蕾要離開 日官方長官：祝貓熊回大陸也能健康生活

日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。