代價超大！他開車載毛孩少做1事挨罰2千 網搖頭：別拿生命開玩笑

一名網友在Dcard分享朋友的親身經歷，指出對方日前開車帶狗狗外出辦事，原本以為只是一下子，就讓毛孩打開車窗看看外面，沒想到回家後竟被檢舉，還收到一張2000元罰單，這才驚覺原來汽、機車載運寵物並非想像中隨意。

原PO坦言，聽完朋友的遭遇後其實有些驚訝，原來寵物和小朋友一樣「不能放任牠們在車上自由活動」。由於自己平時也會帶狗狗一起開車出門，這次事件讓他開始重新思考行車時的安全問題，也因此發文詢問其他飼主，「防護措施都怎麼做？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？」

貼文曝光後引發許多人討論，「（罰單）開得太讚了」、「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況」、「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」、「帶毛孩出門是一種責任，防護做好對大家都比較好」。

根據《臺北市動物保護自治條例》第10條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施；另依《臺北市犬貓飼養基本照護規則》第5條，飼主以汽車或機車載運犬、貓時，應使用運輸籠、揹袋或其他有效防護措施，且在高溫、日照強烈情況下，須提供防曬、降溫或通風設備，以確保動物安全。違者處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰至改善為止。

