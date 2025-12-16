快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

冬季恆春龍鑾潭雁鴨群聚好熱鬧 墾管處辦系列活動

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
黑琵成鳥。圖／劉川提供
黑琵成鳥。圖／劉川提供

恆春龍鑾潭溼地為南台灣重要的冬候鳥棲息，每年冬季吸引大批北方雁鴨水鳥族群南下度冬。今年迄今龍鑾潭約記錄到16種類，但最具指標性的鳳頭潛鴨數量比去年少。墾丁國家公園管理處26、27日將在龍鑾潭自然中心舉辦冬日雁鴨遊樂園系列活動。

長期關心龍鑾潭野鳥生態的劉川統計，今年迄今共觀察到花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、赤膀鴨、尖尾鴨、綠頭鴨、羅文鴨、鳳頭潛鴨、斑背潛鴨、紅頭潛鴨、白眼潛鴨、寒林豆雁、凍原豆雁、白額雁等16種雁鴨。

劉川表示，11月恆春半島應是旱季開始，但11月中竟還有颱風攪局，並陸續挹注了些雨水，對度冬的雁鴨是利多。不過今年最具指標的鳳頭潛鴨數量比去年少，至今約只有800餘隻，其次為小水鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨等。

為了推廣候鳥保育觀念，墾管處26、27日在龍鑾潭自然中心舉辦「冬日雁鴨遊樂園」系列活動。聚焦雁鴨闖關互動遊戲體驗，包含冬候鳥覓食生態、鳥類珍貴標本、溼地寶寶DIY創作等。

另外也邀請鳥類專家蔡乙榮進行分享龍鑾潭溼地長期監測成果、雁鴨覓食策略、棲地選擇因素及溼地保育之前瞻作為，提升大眾對水鳥辨識、生態習性及溼地保育之認知。墾管處也提供園區內學校團體免費交通接駁服務，鼓勵學童參與環境教育戶外教學活動，依報名學校優先次序提供接駁服務，額滿截止。

寒林豆雁。圖／劉川提供
寒林豆雁。圖／劉川提供
冬日雁鴨遊樂園。圖／墾管處提供
冬日雁鴨遊樂園。圖／墾管處提供
四隻反嘴鴴。圖／劉川提供
四隻反嘴鴴。圖／劉川提供
豆雁。圖／劉川提供
豆雁。圖／劉川提供
鳳頭潛鴨群。圖／劉川提供
鳳頭潛鴨群。圖／劉川提供

恆春 墾管處 野鳥 綠頭鴨

延伸閱讀

大漢溪濕地芒花盛開 冬候鳥齊聚展現季節限定生態景

核三廠火警...恆春鎮代會主席怒撞大門 法院妨害公務判6個月

「再唱一段思想起」恆春劇場館啟用 民歌手鄭怡演唱「月琴」

恆春劇場館啟用 全國最南誠品書店同步試營運

相關新聞

冬季恆春龍鑾潭雁鴨群聚好熱鬧 墾管處辦系列活動

恆春龍鑾潭溼地為南台灣重要的冬候鳥棲息，每年冬季吸引大批北方雁鴨水鳥族群南下度冬。今年迄今龍鑾潭約記錄到16種類，但最具...

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

台北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀...

曉曉及蕾蕾要離開 日官方長官：祝貓熊回大陸也能健康生活

日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔1...

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

12月15日為「世界強化免疫日」，新北市動保處提醒飼主重視家中毛寶貝的健康管理，由獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年...

研究：虎鯨與海豚可以合作捕獵鮭魚

虎鯨與海豚是獵捕鮭魚的好夥伴！

迷途烏龜闖校園受困排水溝 桃園八德國中師生合力火速救援

桃園市八德國中操場旁排水溝內，日前出現一隻滿身泥濘的迷途小烏龜，引起學生注意並立即通報校方。所幸在師生合力下，成功掀開沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。