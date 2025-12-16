冬季恆春龍鑾潭雁鴨群聚好熱鬧 墾管處辦系列活動

恆春龍鑾潭溼地為南台灣重要的冬候鳥棲息，每年冬季吸引大批北方雁鴨水鳥族群南下度冬。今年迄今龍鑾潭約記錄到16種類，但最具指標性的鳳頭潛鴨數量比去年少。墾丁國家公園管理處26、27日將在龍鑾潭自然中心舉辦冬日雁鴨遊樂園系列活動。

長期關心龍鑾潭野鳥生態的劉川統計，今年迄今共觀察到花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、赤膀鴨、尖尾鴨、綠頭鴨、羅文鴨、鳳頭潛鴨、斑背潛鴨、紅頭潛鴨、白眼潛鴨、寒林豆雁、凍原豆雁、白額雁等16種雁鴨。

劉川表示，11月恆春半島應是旱季開始，但11月中竟還有颱風攪局，並陸續挹注了些雨水，對度冬的雁鴨是利多。不過今年最具指標的鳳頭潛鴨數量比去年少，至今約只有800餘隻，其次為小水鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨等。

為了推廣候鳥保育觀念，墾管處26、27日在龍鑾潭自然中心舉辦「冬日雁鴨遊樂園」系列活動。聚焦雁鴨闖關互動遊戲體驗，包含冬候鳥覓食生態、鳥類珍貴標本、溼地寶寶DIY創作等。

另外也邀請鳥類專家蔡乙榮進行分享龍鑾潭溼地長期監測成果、雁鴨覓食策略、棲地選擇因素及溼地保育之前瞻作為，提升大眾對水鳥辨識、生態習性及溼地保育之認知。墾管處也提供園區內學校團體免費交通接駁服務，鼓勵學童參與環境教育戶外教學活動，依報名學校優先次序提供接駁服務，額滿截止。 寒林豆雁。圖／劉川提供 冬日雁鴨遊樂園。圖／墾管處提供 四隻反嘴鴴。圖／劉川提供 豆雁。圖／劉川提供 鳳頭潛鴨群。圖／劉川提供

商品推薦