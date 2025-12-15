北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

台北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀錄正式清零，成為全台首座達成此防治目標縣市。

北市動物保護處發布新聞稿表示，埃及聖䴉因在台灣缺乏天敵、繁殖能力強，族群一旦擴散，容易與本土鳥類競爭覓食及棲地資源，對台灣生態系與生物多樣性造成衝擊。

動保處說，自109年起就與農業部林業及自然保育署合作，建立外來種鳥類（埃及聖䴉）長期監測與管理機制，針對河川、濕地及沿岸水域等高風險區域，結合族群數量監測、調查及通報機制，持續系統性掌握族群變化。

同時，截至113年12月31日已累計移除274隻埃及聖䴉，今年度調查也再次確認繁殖紀錄及聚集點均已全數清零。

動保處表示，台北市已確認正式完成埃及聖䴉清零，成為全台首座達成這項防治目標的縣市，具體展現中央與地方跨機關合作及系統性防治成果。

此外，動保處將持續加強動態追蹤與監測，透過中央與地方跨機關協作，防範外來種再度入侵，確保防治成果得以延續，維護北市本土動物生存的自然生態環境。

動保處提到，每年都會定期規劃及舉辦外來種動物監測、防治相關課程與教育訓練，期望透過科學監測與生態教育並行方式，讓民眾更了解不同外來種在本土環境中可能造成的影響，並呼籲民眾勿隨意放生或棄養動物，以免違反動物保護法相關規定。

