快訊

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

聽新聞
0:00 / 0:00

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

中央社／ 台北15日電
關渡自然公園拍攝於2020年的埃及聖䴉群。台北市動保處今天表示，埃及聖䴉今年繁殖紀錄正式清零。圖／擷取自關渡自然公園
關渡自然公園拍攝於2020年的埃及聖䴉群。台北市動保處今天表示，埃及聖䴉今年繁殖紀錄正式清零。圖／擷取自關渡自然公園

北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀錄正式清零，成為全台首座達成此防治目標縣市。

北市動物保護處發布新聞稿表示，埃及聖䴉因在台灣缺乏天敵、繁殖能力強，族群一旦擴散，容易與本土鳥類競爭覓食及棲地資源，對台灣生態系與生物多樣性造成衝擊。

動保處說，自109年起就與農業部林業及自然保育署合作，建立外來種鳥類（埃及聖䴉）長期監測與管理機制，針對河川、濕地及沿岸水域等高風險區域，結合族群數量監測、調查及通報機制，持續系統性掌握族群變化。

同時，截至113年12月31日已累計移除274隻埃及聖䴉，今年度調查也再次確認繁殖紀錄及聚集點均已全數清零。

動保處表示，台北市已確認正式完成埃及聖䴉清零，成為全台首座達成這項防治目標的縣市，具體展現中央與地方跨機關合作及系統性防治成果。

此外，動保處將持續加強動態追蹤與監測，透過中央與地方跨機關協作，防範外來種再度入侵，確保防治成果得以延續，維護北市本土動物生存的自然生態環境。

動保處提到，每年都會定期規劃及舉辦外來種動物監測、防治相關課程與教育訓練，期望透過科學監測與生態教育並行方式，讓民眾更了解不同外來種在本土環境中可能造成的影響，並呼籲民眾勿隨意放生或棄養動物，以免違反動物保護法相關規定。

埃及 動物 北市

延伸閱讀

鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區

北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

茶聚加盟主虐打15歲老柯基 網出征牙醫配偶批罪人...他深夜再發聲明

相關新聞

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

台北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀...

曉曉及蕾蕾要離開 日官方長官：祝貓熊回大陸也能健康生活

日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔1...

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

12月15日為「世界強化免疫日」，新北市動保處提醒飼主重視家中毛寶貝的健康管理，由獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年...

研究：虎鯨與海豚可以合作捕獵鮭魚

虎鯨與海豚是獵捕鮭魚的好夥伴！

迷途烏龜闖校園受困排水溝 桃園八德國中師生合力火速救援

桃園市八德國中操場旁排水溝內，日前出現一隻滿身泥濘的迷途小烏龜，引起學生注意並立即通報校方。所幸在師生合力下，成功掀開沉...

保育員拯救「翻車」象龜遭遷怒追擊 北市動物園裝浮球轉移注意力

台北市立動物園日前發生象龜搶奪地盤，其中一隻意外「翻車」，保育員上前幫忙翻回來，卻意外惹怒另一隻象龜，氣到追著飼養員不放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。