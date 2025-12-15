快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。歐新社
日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。歐新社

日本上野動物園貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔15日下午對此回應，只能祝福牠們在中國也能健康地生活。表示過去透過貓熊的交流，有助改善日中兩國的國民情感，也期待這類交流能夠持續下去。

木原在例行者會被問到貓熊的動向，他說，貓熊深受日本國民喜愛，這次即將返還的兩頭貓熊，也長年來受到許多人的疼愛，期待牠們在中國健康生活下去。

另一名記者詢問，日本對貓熊繁殖研究方面有重大貢獻，未來是否會向中方爭取新的貓熊借展？木原表示，已接獲多個地方政府以及動物園提出租借貓熊的期望，政府基於這些訴求，期待持續透過貓熊推動相關交流。

貓熊 日本 動物園

北市攜手中央移除埃及聖䴉 動保處：正式清零

台北市動保處今天表示，自民國109年起針對外來種鳥類埃及聖䴉進行長期監測與管理機制，截至去年底共移除274隻，今年繁殖紀...

曉曉及蕾蕾要離開 日官方長官：祝貓熊回大陸也能健康生活

日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔1...

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

12月15日為「世界強化免疫日」，新北市動保處提醒飼主重視家中毛寶貝的健康管理，由獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年...

研究：虎鯨與海豚可以合作捕獵鮭魚

虎鯨與海豚是獵捕鮭魚的好夥伴！

迷途烏龜闖校園受困排水溝 桃園八德國中師生合力火速救援

桃園市八德國中操場旁排水溝內，日前出現一隻滿身泥濘的迷途小烏龜，引起學生注意並立即通報校方。所幸在師生合力下，成功掀開沉...

保育員拯救「翻車」象龜遭遷怒追擊 北市動物園裝浮球轉移注意力

台北市立動物園日前發生象龜搶奪地盤，其中一隻意外「翻車」，保育員上前幫忙翻回來，卻意外惹怒另一隻象龜，氣到追著飼養員不放...

