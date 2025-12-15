聽新聞
曉曉及蕾蕾要離開 日官方長官：祝貓熊回大陸也能健康生活
日本上野動物園的貓熊曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給大陸，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔15日下午對此回應，只能祝福牠們在中國也能健康地生活。表示過去透過貓熊的交流，有助改善日中兩國的國民情感，也期待這類交流能夠持續下去。
木原在例行者會被問到貓熊的動向，他說，貓熊深受日本國民喜愛，這次即將返還的兩頭貓熊，也長年來受到許多人的疼愛，期待牠們在中國健康生活下去。
另一名記者詢問，日本對貓熊繁殖研究方面有重大貢獻，未來是否會向中方爭取新的貓熊借展？木原表示，已接獲多個地方政府以及動物園提出租借貓熊的期望，政府基於這些訴求，期待持續透過貓熊推動相關交流。
