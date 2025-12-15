世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

12月15日為「世界強化免疫日」，新北市動保處提醒飼主重視家中毛寶貝的健康管理，由獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3個簡單好習慣，幫助維持寵物免疫力，打造健康體質，遠離疾病威脅。

動保處獸醫師林子筠表示，守護毛寶貝健康，首要之務是為牠們找到可信任的「家庭獸醫師」，並安排每年定期健康檢查，依獸醫師建議完成疫苗接種與補強，及早掌握健康狀況。她指出，定期健檢不僅能預防疾病，也有助於降低後續治療所需的高額醫療費用。

林子筠說，良好的飼養環境同樣關鍵，除了提供充足飲水與飼料外，也應讓毛寶貝每天有適度曬太陽的機會。每天約30分鐘、避開中午時段且避免陽光直射的日照，不僅能促進維生素D合成、維持皮膚與毛髮健康，也能刺激大腦分泌血清素，幫助舒緩壓力、維持心理健康，讓人與寵物都感到身心舒暢。

此外，透過日常撫摸與梳毛，不僅能增進人寵之間的互動與感情，也有助於改善皮毛狀況，更能提早發現潛在健康異常，如腫塊、皮膚寄生蟲或疼痛部位。她強調，「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3個好習慣，是打造毛寶貝黃金免疫力的重要基礎。

為鼓勵飼主落實防疫，動保處推出狂犬病疫苗接種抽獎活動，即日起至12月31日止，帶毛寶貝完成狂犬病疫苗施打，並於動保處臉書粉絲專頁完成指定任務，即可參加抽獎，有機會獲得新北幣500點，共計200個中獎名額。

動保處表示，守護毛寶貝健康是每位飼主的責任，若發現寵物出現異狀，應及時就醫治療。只要在日常生活中多花心思做好疾病預防與健康照護，毛寶貝就能健康地陪伴家人，提升動物生活品質。動保處也再次呼籲，狂犬病疫苗注射是飼主最基本、也最重要的防疫工作，共同為公共安全與動物健康把關。 新北市動保處獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3個簡單好習慣。圖／新北市動保處提供 新北市動保處獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3個簡單好習慣。圖／新北市動保處提供

商品推薦