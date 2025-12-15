研究：虎鯨與海豚可以合作捕獵鮭魚

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
虎鯨和海豚首次在不列顛哥倫比亞省沿海合作捕獵鮭魚，表明這兩種海洋捕食者之間存在互利關係。（Photo by Hanson Lu on Unsplash under C.C License）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

虎鯨海豚是獵捕鮭魚的好夥伴！加拿大海洋生物研究指出，虎鯨和海豚首次在不列顛哥倫比亞省沿海合作捕獵鮭魚，表明這兩種海洋捕食者之間存在互利關係。研究團隊發現，這群虎鯨不會捕食海豚，而海豚也會在虎鯨的庇護下生存，並能夠減少阻力以獲得好處。

虎鯨、海豚合作關係

衛報》報導，加拿大海洋研究團隊調查發現，虎鯨和海豚首次在不列顛哥倫比亞省沿海合作捕獵鮭魚，表明這兩種海洋捕食者之間存在互利關係。錄影畫面顯示，虎鯨緊隨海豚在太平洋的海水中穿梭，並一同追逐體長近一公尺的奇努克鮭魚。

事實上，北方定居的虎鯨是頂級生態型的掠食者，其幾乎完全以鮭魚為食，但海豚卻沒有捕獵鮭魚的能力，因為對牠們而言體型太大。如今，當虎鯨捕獲鮭魚並將其撕碎與其他虎鯨分享時，海豚會撿起剩餘的食物，而虎鯨似乎不受到海豚覓食的影響。

研究團隊認為，這群虎鯨不會捕食海豚，而海豚也會在虎鯨的庇護下生存，並能夠減少阻力以獲得好處。反之，當虎鯨調整方向跟隨海豚，海豚又似乎扮演了領頭羊的角色，兩物種之間有微妙的合作關係。

虎鯨的捕獵策略

新科學家》報導，在拍攝的影片中，12頭虎鯨中有6頭與海豚進行互動，其中，4頭虎鯨與海豚一起潛入60公尺深的海底，那裡光線昏暗而使鮭魚躲藏在岩石和縫隙中。感測器數據顯示，虎鯨經常會降低迴聲定位的靈敏度，以捕捉海豚的動靜。

戴爾豪斯大學海洋科學家福瓊表示，儘管虎鯨是群居動物，到了捕獵鮭魚的時候卻會變成獨行俠，而當牠們開始與其他物種合作時，表明了虎鯨具有很強的適應能力，並能夠不斷改善自身的捕獵策略。

