迷途烏龜闖校園受困排水溝 桃園八德國中師生合力火速救援

桃園市八德國中操場旁排水溝內，日前出現一隻滿身泥濘的迷途小烏龜，引起學生注意並立即通報校方。所幸在師生合力下，成功掀開沉重鐵蓋板搶救，將受困小烏龜救出，這起救援行動也讓師生體會到一堂真實而深刻的生命教育課程。

校方表示，這隻龜背後半部有斑點的小烏龜，原是校內生態池的住民。疑似前陣子豪大雨造成池塘滿水位，小烏龜因此離家，獨自沿著花圃向操場移動，最終不慎跌入排水溝，被發現時，烏龜全身覆滿淤泥與落葉，狀態明顯不佳。學生立即向老師通報，教師迅速借來漁網準備展開救援。

校方表示，救援最具挑戰的一步，是揭開排水溝上方沉重的鐵蓋板。該蓋板平時需兩名成人合力移動，但學生們毫不退縮，在老師指導下4、5名學生合力拉起鐵板，用力嘗試數次後終於成功掀開救援空間。

校方表示，烏龜被成功撈起後，全身沾滿泥沙。學生主動端來多桶清水細心沖洗，並以輕柔動作刷去背甲汙泥。有人提出帶飼料，有人自願負責換水，甚至第一時間替小龜取名「校規（龜）」，象徵牠成為八德國中的新夥伴。

八德國中校長鍾美華表示，孩子們展現的並不只是技術，而是對生命的尊重與關懷。從校雞阿福到今天的「校龜2.0」，八德國中的生命教育從不是口號，而是孩子們用行動寫出來的故事。

鍾美華說，這起事件不僅增添校園生態趣味，更讓師生共同見證生命教育的實踐過程，學校將持續推動生命與生態教育，讓學生在真實事件中學會尊重生命、理解生命，並把善意化為行動。 桃園市八德國中操場旁排水溝內，日前出現一隻滿身泥濘的迷途小烏龜，所幸在師生合力下，成功將受困小烏龜救出。圖／桃園市教育局提供

