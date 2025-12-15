保育員拯救「翻車」象龜遭遷怒追擊 北市動物園裝浮球轉移注意力

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園日前發生象龜搶奪地盤，其中一隻意外「翻車」，保育員上前幫其翻回來，卻意外惹怒另一隻象龜，氣到追著飼養員，成為話題，動物園也加裝浮球轉移注意力。圖／北市動物園提供
台北市立動物園日前發生象龜搶奪地盤，其中一隻意外「翻車」，保育員上前幫其翻回來，卻意外惹怒另一隻象龜，氣到追著飼養員，成為話題，動物園也加裝浮球轉移注意力。圖／北市動物園提供

台北市立動物園日前發生象龜搶奪地盤，其中一隻意外「翻車」，保育員上前幫忙翻回來，卻意外惹怒另一隻象龜，氣到追著飼養員不放成為話題。動物園也表示，象龜爭奪地盤通常是5到7月，近年可能因天氣多變、加上園內加裝保溫措施，讓象龜誤以為回暖，目前已加裝浮球，轉移象龜注意力，避免個體間打鬥。

蘇卡達象龜發生打鬥常是因繁殖季節爭奪地盤，時間大約是落在五到七月天氣正暖時，會在12月觀察到象龜打架可能是因多變暖和天氣，加上園內開始啟用象龜保暖加溫燈設施，導致象龜以為氣溫回暖，誘發了爭地盤現象。

園方說，象龜為保護自己領域而啟動的戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方被推翻，仍不會輕易罷休，在翻倒象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有人誤解那是試圖拯救「翻車」同伴，其實那是「繼續攻擊」。

保育員若發現象龜「翻車」，會進入戶外展區幫助象龜「翻回」身體，但因為保育員介入，會令攻擊者以為保育員和對方同一陣線，往往會遷怒保育員；為緩解現象，園方最近也在戶外活動場投入活動浮球，讓象龜移轉注意力。

