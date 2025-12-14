聽新聞
瀕絕巴氏銀鮈啟動回放計畫 結合科博館擴大復育
巴氏銀鮈為瀕絕珍稀保育類動物，為推動復育，林保署南投分署跨單位研商族群重建、教育場域建置及河道阻隔改善，並以眉溪高灘地水池作為魚隻回放點，也與國立自然科學博物館合作，建立域外庇護池，結合既有標本作為保育教育場域。
林業及自然保育署南投分署指出，巴氏銀鮈為瀕臨絕種及珍貴稀有保育類野生動物，其所分布的烏溪流域為重要保育範圍之一，為此與台中市野生動物保育學會合作調查研究重點流域，3年前起逐步跨域串聯相關單位，建立保育行動網絡。
今年上半年更於烏溪上游眉溪執行巴氏銀鮈試驗性放流，且為強化上游族群重建力度，規畫以眉溪高灘地水池作為魚隻回放點，透過每年施放個體及自然外溢方式建立穩定族群，並進行後續監測，以評估補注個體對主流族群的貢獻。
林保署南投分署表示，透過跨域合作平臺，推進原生魚種搶救、庇護量能建立、工程改善協調、及教育宣導等行動，更積極嘗試進行巴氏銀鮈族群重建工作；今年也與社福機構合作，於南投市德安教養院設置域外庇護池，繁殖巴氏銀鮈個體。
另針對農田水利署茄荖媽助圳及阿罩霧第一圳壩體過高阻斷魚類上溯問題，與第三河川分署、南投縣政府、台中市野保學會等相關單位討論圳體改善可行性，以利魚類通行，提升天然族群連通性，且計畫擴大推廣巴氏銀鮈保育與淡水魚教育。
該分署表示，將與國立自然科學博物館合作，建立巴氏銀鮈第7處域外庇護池，且結合博物館既有標本，形成「展示X活體X標本X教育」一體化的保育教育場域，未來可望成為重要的環教據點，以提升民眾對淡水魚保育的理解與參與意願。
