屏東今年第6例！春日鄉死亡鼬獾驗出狂犬病 遵守2不1要

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣春日鄉12月1日發現鼬獾屍體，4日檢驗出為狂犬病陽性鼬獾。圖／屏東縣政府動物防疫所提供
屏東縣春日鄉12月1日發現鼬獾屍體，4日檢驗出為狂犬病陽性鼬獾。圖／屏東縣政府動物防疫所提供

屏東縣春日鄉春日村本月1日接獲通報發現有死亡鼬獾，4日檢驗出為狂犬病陽性鼬獾，是屏東縣今年第六例。屏東縣動物防疫所呼籲民眾，遵守2不1要原則，不接觸野生動物、不棄養寵物，要每年帶犬貓與食肉目動物接種狂犬病疫苗

屏東縣動物防疫所與春日鄉公所、枋寮鄉公所，將在12月15日上午9時半到11時半在春日鄉春日村集會所，與當天下午1時半到3時半在枋寮鄉老人文康活動中心，免費施打犬貓狂犬病疫苗，請春日鄉、枋寮鄉及周邊鄉鎮民眾把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

屏東縣動物防疫所表示，今年12月1日接獲通報發現死亡鼬獾，4日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例。除春日鄉周邊區域緊急加場外，其他高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動即將結束，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請今年尚未替家中毛孩施打狂犬病疫苗的民眾，把握機會多加利用。

動防所提醒，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，才能守護好家人和毛孩的健康安全。

近期活動場次詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽08-7224109。

狂犬病疫苗 屏東縣 動物

相關新聞

28執勤犬榮退 農業部全面納保

農業部昨為今年退役的廿八隻工作犬舉辦「退役表揚典禮」，同時宣布完成執勤犬全面納保，並規畫退役犬照顧方案，仿照政府照顧農民...

屏東今年第6例！春日鄉死亡鼬獾驗出狂犬病 遵守2不1要

屏東縣春日鄉春日村本月1日接獲通報發現有死亡鼬獾，4日檢驗出為狂犬病陽性鼬獾，是屏東縣今年第六例。屏東縣動物防疫所呼籲民...

近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

林保署嘉義分署今天發布新聞稿說，嘉義縣鄒族獵人協會近3年5次在阿里山特富野古道南端入口處附近拍到台灣黑熊身影，最近離古道...

山東候鳥遷徙宛如「巨鯨」！網友讚嘆：莊子逍遙遊「北冥有魚」是真的

山東東營黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀，有網友分享在小紅書認為重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」的奇觀，美景登上小紅書和微博的熱搜，網友紛紛驚嘆莊子寫下「北冥有魚」竟是真實存在的。

基隆潮間帶現圓鯧 照片傳iNaturalist揭台灣新紀錄

基隆市望海巷潮境保育區外圍潮間帶，近期出現數十隻藍瓶僧帽水母，同時發現8隻圓鯧，海科館將民眾程志中拍攝的圓鯧照片上傳iN...

虐待動物事件頻傳 立委、議員力促修法加重罰則

近日虐貓犬及不當飼養事件頻傳，民進黨立委郭昱晴今天與同黨的台北市議員許淑華、苗栗縣議員陳光軒舉行記者會，呼籲政府盡速推動...

