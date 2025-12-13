屏東今年第6例！春日鄉死亡鼬獾驗出狂犬病 遵守2不1要

屏東縣春日鄉春日村本月1日接獲通報發現有死亡鼬獾，4日檢驗出為狂犬病陽性鼬獾，是屏東縣今年第六例。屏東縣動物防疫所呼籲民眾，遵守2不1要原則，不接觸野生動物、不棄養寵物，要每年帶犬貓與食肉目動物接種狂犬病疫苗。

屏東縣動物防疫所與春日鄉公所、枋寮鄉公所，將在12月15日上午9時半到11時半在春日鄉春日村集會所，與當天下午1時半到3時半在枋寮鄉老人文康活動中心，免費施打犬貓狂犬病疫苗，請春日鄉、枋寮鄉及周邊鄉鎮民眾把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

屏東縣動物防疫所表示，今年12月1日接獲通報發現死亡鼬獾，4日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例。除春日鄉周邊區域緊急加場外，其他高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動即將結束，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請今年尚未替家中毛孩施打狂犬病疫苗的民眾，把握機會多加利用。

動防所提醒，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，才能守護好家人和毛孩的健康安全。

近期活動場次詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽08-7224109。

商品推薦