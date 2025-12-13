28執勤犬榮退 農業部全面納保

農業部昨為今年退役的廿八隻工作犬舉辦「退役表揚典禮」，同時宣布完成執勤犬全面納保，並規畫退役犬照顧方案，仿照政府照顧農民的模式，也就是在狗狗還在執行勤務的工作期間，就開始為牠們退休後的生活物資做準備，也鼓勵民間資源投入，共同推動退役犬隻的照護。

根據農業部統計，政府部門現役執勤犬共二六四隻，從今年九月起，已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得醫療保障，其中包括在花蓮馬太鞍溪堰塞湖搜救工作，犬隻完成任務後，必要檢查或醫療。也都納入保險範圍。

農業部長陳駿季表示，除了為在職犬隻提供醫療保險外，未來也將推動狗狗退休後的「儲糧計畫」，與更多的社會企業合作，發揮ESG的精神。

飼主謝秀吟今年領養九歲的退役犬Vanya，這位曾在海關服役的緝毒犬退役後成為家中三位「公主」之一。謝秀吟過去已領養過兩隻退役犬。她說，退役犬需要重新適應家庭生活，「是人去適應牠，而不是讓狗來遷就人」，也感謝海關緝毒犬中心嚴謹的篩選、家訪與複查機制，讓每隻退役犬都能找到最適合的家。

謝秀吟說，Vanya的退休生活自在悠閒，吃喝玩樂、撒嬌耍廢樣樣精通，偶爾還會擔任「護童小志工」，陪伴學生上下學，成了社區裡的小明星。還有朋友笑說「立志要跟 Vanya一樣的退休生活」。

