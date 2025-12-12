近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電
嘉義縣鄒族獵人協會近3年5次在阿里山特富野古道南端入口處附近拍到台灣黑熊身影，最近離古道僅500公尺，呼籲登山民眾帶熊鈴自我防護。 中央社／林保署嘉義分署提供
林保署嘉義分署今天發布新聞稿說，嘉義縣鄒族獵人協會近3年5次在阿里山特富野古道南端入口處附近拍到台灣黑熊身影，最近離古道僅500公尺，呼籲登山民眾帶熊鈴自我防護。

根據農業部林業及自然保育署官網，黑熊嗅覺及聽覺敏銳，熊鈴等能造成聲響物品可使黑熊主動避開人類。

嘉義分署表示，2023年起推動「台灣黑熊生態服務給付」計畫，鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測並提供專業技術輔導。過去2年在特富野南端入口處，以紅外線相機共拍到4次台灣黑熊影像。

嘉義分署說，今年10月嘉義縣鄒族獵人協會執行計畫時，在特富野古道南側闊葉林第5度拍到台灣黑熊直立拍打鏡頭，判斷為年輕黑熊在覓食，離特富野古道最近距離僅500公尺。

嘉義分署呼籲登山民眾，先留意當地訊息是否有黑熊出沒紀錄，行進途中建議配戴熊鈴或其他能發出聲響裝備，降低與黑熊意外接觸風險。如果前往有熊區域建議隨身帶防熊噴霧，並置於隨手可及位置，以便緊急情況下迅速應對。

嘉義分署表示，如果遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激黑熊做出攻擊行為。

台灣黑熊 嘉義 鄒族 阿里山 獵人 熊出沒

