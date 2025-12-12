近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

山東東營黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀，有網友分享在小紅書認為重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」的奇觀，美景登上小紅書和微博的熱搜，網友紛紛驚嘆莊子寫下「北冥有魚」竟是真實存在的。

2025-12-12 09:18