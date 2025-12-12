近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴
林保署嘉義分署今天發布新聞稿說，嘉義縣鄒族獵人協會近3年5次在阿里山特富野古道南端入口處附近拍到台灣黑熊身影，最近離古道僅500公尺，呼籲登山民眾帶熊鈴自我防護。
根據農業部林業及自然保育署官網，黑熊嗅覺及聽覺敏銳，熊鈴等能造成聲響物品可使黑熊主動避開人類。
嘉義分署表示，2023年起推動「台灣黑熊生態服務給付」計畫，鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測並提供專業技術輔導。過去2年在特富野南端入口處，以紅外線相機共拍到4次台灣黑熊影像。
嘉義分署說，今年10月嘉義縣鄒族獵人協會執行計畫時，在特富野古道南側闊葉林第5度拍到台灣黑熊直立拍打鏡頭，判斷為年輕黑熊在覓食，離特富野古道最近距離僅500公尺。
嘉義分署呼籲登山民眾，先留意當地訊息是否有黑熊出沒紀錄，行進途中建議配戴熊鈴或其他能發出聲響裝備，降低與黑熊意外接觸風險。如果前往有熊區域建議隨身帶防熊噴霧，並置於隨手可及位置，以便緊急情況下迅速應對。
嘉義分署表示，如果遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激黑熊做出攻擊行為。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言