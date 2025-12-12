山東候鳥遷徙宛如「巨鯨」！網友讚嘆：莊子逍遙遊「北冥有魚」是真的

山東東營黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型化身為如鯨魚般的形狀，有網友分享在小紅書認為重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」的奇觀，美景登上小紅書和微博的熱搜，網友紛紛驚嘆莊子寫下「北冥有魚」竟是真實存在的。

網傳影片可以看到，傍晚夕陽餘暉中，一群候鳥同時起飛，陣型不斷變化，有時聚合成巨鯨般，有時又像大鵬展翅，搭配暮色的金色光線，成為令人嘆為觀止的美景，不少遊客更在影片中發出驚嘆，稱簡直是現實版的《逍遙遊》。

莊子《逍遙遊》寫道，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也，怒而飛，其翼若垂天之雲」，描寫北方大海一隻名為「鯤」的大魚，能化身為「鵬」鳥，背部長達千里，振翅高飛時翅膀像天邊的雲彩。許多網友指出，一直以為莊子只是寫出虛構出一種動物來表示一種意境，沒想到是「寫實」。

東營「鳥浪」奇觀

據了解，因為東營地處黃河入海口，是「東亞—澳洲」與「環西太平洋」兩大全球重要候鳥遷飛通道的交會點，也被稱為是鳥類的「國際機場」，時常能看到候鳥遷徙變換陣型的「鳥浪」的奇景。

人民網報導指出，山東黃河三角洲國家級自然保護區作為核心載體，擁有中國暖溫帶最完整、廣闊、年輕的濕地生態系統。據東營市野生動物保護協會（東營市觀鳥協會），東營市境內記錄鳥類411種，其中國家一級保護鳥類26種，國家二級保護鳥類72種。

2025年監測成果顯示，自然保護區內丹頂鶴越冬數量達到296隻，繁殖12巢，成為丹頂鶴重要繁殖地和野外繁殖最南界﹔東方白鸛繁殖233巢、536隻，創歷年新高。保護區內東方白鸛累計繁殖4260隻，黑嘴鷗繁殖幼鳥9810隻，數量穩中有增。

網友也驚嘆，「古代寫鯤的詩人是不是其實是近視眼」、「嚇死我了，以為是蝗災」、「你看這一下就看出了文化差異，莊子寫出了逍遙遊，現在的路人只會『哇靠』」、「『北冥有魚』不會是說候鳥冬天從北方開始飛，『徙於南冥』剛好符合候鳥南遷」、「好像大鯨魚」。

延伸閱讀：

內蒙公路奇景！數十遊客停車湧入農田瘋撿馬鈴薯 官方：完全免費

國慶假期塞車奇景：路中心打羽毛球未算誇 有神人3分鐘釣上大魚

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦