基隆潮間帶現圓鯧 照片傳iNaturalist揭台灣新紀錄

中央社／ 基隆11日電
民眾程志中近期拍下大量藍瓶僧帽水母與魚類共生的生態現象，立即將照片提供海科館，經仔細檢查發現魚類為圓鯧（圖），海科館將照片上傳至iNaturalist網站，也發現圓鯧是iNaturalist上台灣的首筆資料。（民眾向高世提供）中央社
基隆市望海巷潮境保育區外圍潮間帶，近期出現數十隻藍瓶僧帽水母，同時發現8隻圓鯧，海科館將民眾程志中拍攝的圓鯧照片上傳iNaturalist網站，發現是此網站在潮境保育區以外海域，台灣首筆圓鯧資料。

國立海洋科技博物館今天表示，程志中7日下午走訪潮間帶，拍攝到大量藍瓶僧帽水母與魚類共生的生態現象，立即將照片提供海科館，經仔細檢查發現是圓鯧，又稱水母雙鰭鯧、僧帽水母魚，是少數能耐受藍瓶僧帽水母刺絲胞的魚類。

海科館研究典藏組主任陳麗淑說，圓鯧身形扁平呈銀白色，胸鰭與腹鰭明顯延伸成「雙鰭」外觀而有俗名水母雙鰭鯧，也是被誤會為小飛魚的原因。幼魚可在藍瓶僧帽水母觸手間穿梭，利用藍瓶僧帽水母的毒性防護避開掠食者，是與藍瓶僧帽水母高度共生的物種。

陳麗淑表示，「愛自然．台灣」（iNaturalistTaiwan）由 iNaturalist 國際網路和國立台灣大學森林環境暨資源學系與農業部林業試驗所共同合作的站台，是探索和紀錄生物多樣性的社群，透過觀察、拍照與上傳，就能簡單紀錄身邊的生物多樣性，是台灣目前活躍的公民科學平台之一。

海科館館長王明源說，無論是藍瓶僧帽水母或僧帽水母，刺絲胞具強烈毒性，死亡後仍可造成刺傷，呼籲民眾不要觸碰水中或岸上任何藍紫色漂浮物，或疑似觸手的絲狀碎片，若不慎遭刺傷，應立即以海水沖洗，避免揉搓並儘速就醫。

