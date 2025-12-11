【動物冷知識】動物版Uber？青蛙揪團搭牛車、蟑螂「搭專機」不小心恐喪命

快訊

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

地球上棲息著形形色色的動物，從巨大的鯨魚到微小的昆蟲，大小差異驚人。有些體型小巧的動物為了節省力氣或快速移動，會巧妙地借助體型更大、行動更靈活的動物作為「交通工具」，搭順風車到達更多食物或適合棲息、繁衍後代的地方。

今天我們一起來看看，3個搭順風車的動物冷知識吧！！

對湖側褶蛙來說，水牛可不只是交通工具這麼簡單唷！

秋季時，黑海沿岸的農民會把馴養的水牛放牧在沼澤地，而研究發現，許多湖側褶蛙會直接跳到水牛背上休息。

一般水牛身上大多有 2～5 隻青蛙，最高甚至曾出現 27 隻的驚人紀錄。這些青蛙究竟為什麼這麼喜歡水牛呢？

答案是：水牛不但像一座巨大的暖爐，提供冷血動物溫暖的休息處，他們身上還帶著各種寄生蟲，正好成為青蛙豐盛的美味大餐！

對湖側褶蛙而言，水牛簡直是一座移動的五星級旅遊度假村！

切葉蟻是一種會切割葉片的螞蟻，他們會把切好的葉片搬回巢穴，用來培養可供食用的真菌。

但在用大顎搬運葉片回巢的路上，是他們最容易遭到攻擊的時候，尤其是來自蚤蠅的威脅。蚤蠅會試圖把卵產在螞蟻的頭部，一旦成功，螞蟻就會變成蚤蠅幼蟲的孵化器，最後被活生生啃食殆盡。

為了應對這種威脅，就出現了「搭便車的小螞蟻」。這些通常是體型較小的切葉蟻，會直接待在葉片上，在同伴搬運葉片時充當起護衛的工作，負責趕走攻擊者。

至於重量問題完全不用擔心——切葉蟻可是能舉起相當於自身體重 20 倍的物體呢！

有一種名為 Helmablatta louisrothi 的小型蟑螂，頭部異常巨大，足足佔了體長的三分之一。雖然外型獨特，但他們視力不好，後翅也發育不全，完全飛不起來。不過別小看他們——那雙粗壯修長的大長腿可有大用處，後面再告訴你他們怎麼發揮！

這些小蟑螂與蝙蝠共同生活在洞穴中，但和其他洞穴蟑螂不同的是，H. louisrothi 並不吃蝙蝠的糞便，而是以細菌與真菌為食。

他們會用大長腿牢牢抓住蝙蝠的皮毛，直接搭著蝙蝠移動，跟著飛到新的洞穴生活。這可不是搭順風車了——根本是在搭飛機！

然而，看似和平共處的鄰居關係，卻也藏著危機。H. louisrothi 偶爾會成為蝙蝠的盤中餐，只能說免費的最貴啊🥲

參考資料：123

帽子-Hatto

