「博美狗從天而降」大火先救毛小孩 菲律賓女飼主暖心一幕網路瘋傳
菲律賓一名女子在大火中先救兩隻毛小孩，把牠們從3樓陽台拋下，由下面的消防員和熱心民眾接住後，自己才爬救生梯驚險脫困，逃生過程的影片在菲律賓社群媒體瘋傳，感動不少民眾。
臉書（facebook）網友Ivy Baya昨天上傳一段2分36秒影片，可以見到1名女子被困在3樓，背後濃煙翻滾，在民眾催促快逃的情況下，她先將一隻博美犬從陽台拋下，在下方救援人員及鄰居伸手接應，然後又拋下另一隻，過程中現場尖叫連連。
在救出兩隻愛犬之後，受困女子才翻越欄杆，緊抓扶手把腳探向2樓位置，踩到救生梯驚險脫困，這時大樓內已竄出火苗。
截至今天上午，影片已有1萬3000多次分享，且有多家菲律賓媒體引用畫面作出報導。
有網友留言，讚揚她「愛毛小孩勝過對大火的恐懼」；有人感謝上帝讓她和毛小孩都獲救；也有不少網友建議消防單位，配備更長的救生梯，以免類似情況重演。
一些網友用AI製作梗圖，紀錄事主臨危不忘先救毛小孩的暖心一刻。
這起事件發生於中部宿霧都會區的曼達威市（Mandaue）。根據當地消防單位的說法，昨天早上7時左右，設於大樓內的保麗龍工廠起火，火勢迅速失控，所幸無人死亡，財產損失估計達200萬披索（約新台幣106萬元）。
與兩隻獲救的博美犬相比，另一隻鬥牛犬就沒這麼幸運了。
菲律賓「動物王國基金會」（Animal KingdomFoundation）昨日發表聲明，譴責高山省（MountainProvince）一名男子以木棒毆打致死這隻鬥牛犬，並表示將提告，讓行兇者接受法律制裁。
當地官員指出，涉案男子疑因不滿鬥牛犬在他腳邊排尿，而高山省部分居民深信被狗尿到象徵不吉利，因此憤而下毒手。
