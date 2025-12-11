快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

茶改場科學呈現友善茶園生態指標 麝香貓、台灣山羌多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
茶改場在友善茶園中的監視設備拍下山羌。圖／茶改場提供
茶改場在友善茶園中的監視設備拍下山羌。圖／茶改場提供

農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）推動茶產業永續與環境共榮，執行有機友善茶園生態貢獻度計畫，以科學數據統計生態指標，發現無論小型野生動物、節肢動物和昆蟲、雜草、土壤微生物多樣性都比慣行茶園豐富，呈現有機耕作對生態環境的正向影響。

茶改場指出，有機茶園不僅能維持茶葉的優質風味與穩定產量，更在ESG（環境、社會與治理）的實踐上展現卓越成效，場方建立有機茶園生態貢獻指標，包括小型野生動物相對豐度指數（OI為）、昆蟲與節肢動物種類和數量、雜草種類和覆蓋度及土壤微生物多樣性等項目，能有效量化茶園對於生物多樣性和土壤健康等面向的貢獻，讓有機茶不再只是農產品，而是代表永續價值的綠色品牌。

茶改場場長蘇宗振指出，北部分場今年以新北市坪林區、石碇區為研究重點，分別選取有機與慣行農法茶園（習慣使用農藥、化學肥料的農作法）各3處，進行長期生態監測與比較。結果顯示，有機茶園在生物多樣性及棲地穩定性方面，都明顯優於慣行農法，成為生態保育的重要基石。

相關監測與調查結果，野生動物保育成果豐碩，利用自動相機與痕跡調查顯示，有機茶園吸引更多保育類與野生哺乳動物進駐，包括麝香貓、穿山甲、台灣藍鵲、藍腹鷴等稀有物種，以及鼬獾、山羌、野豬與鼴鼠等原生動物，尤其麝香貓、台灣山羌相對豐度指數（OI）分別為慣行茶園的9.3和2.7倍，證實有機茶園是野生動物的重要棲地與生態走廊。

調查也發現有機茶園的昆蟲與節肢動物種類、數量，幾乎為慣行茶園的2至3倍，展現出有機管理對於維持食物鏈完整與生態平衡的關鍵作用。

另外，有機茶園中雜草種類豐富且覆蓋度高，種類數為慣行茶園1.1至1.5倍，覆蓋度則為1.1至2.4倍，提供多層次棲地環境，土壤微生物的多樣性較高，也減少化肥使用有效避免磷與鐵等元素的過度累積，維持土壤營養與微生物生態的平衡，展現健康而穩定的地力循環。

蘇宗振說明，有機耕作可有效減少溫室氣體排放，增加土壤碳匯，同時藉由多樣化生態系統，提升茶園面對氣候變遷與病蟲害的韌性。茶改場發展的「有機茶園生態貢獻指標」，不僅是推動循環農業與碳管理的重要依據，更是產業落實ESG中「企業治理（G）」精神的具體實踐。

透過以上指標，有機或友善耕作的茶農或農企業可在市場上展現明確的永續價值鏈，並促進品牌加值與產業升級。未來茶改場研究團隊將持續擴大監測範圍，建立台灣各主要茶區的生態基準資料，形成具代表性的有機茶園生態指標系統，作為企業及消費者衡量「綠色生產力」的新依據。

茶改場在友善茶園中的監視設備拍下藍腹鷴。圖／茶改場提供
茶改場在友善茶園中的監視設備拍下藍腹鷴。圖／茶改場提供
茶改場在友善茶園中的監視設備拍下麝香貓。圖／茶改場提供
茶改場在友善茶園中的監視設備拍下麝香貓。圖／茶改場提供

動物 永續

延伸閱讀

山羌跟獼猴玩耍！雪霸透過紅外線相機監測揭開野生動物「神秘面紗」

新北包種茶評鑑 5屆冠軍茶王鄭冬泉歸功於製茶有好天氣

黑熊真來了！南投仁愛鄉罕見雙點目擊 林保署示警：廚餘別亂放

全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

茶改場科學呈現友善茶園生態指標 麝香貓、台灣山羌多

農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）推動茶產業永續與環境共榮，執行有機友善茶園生態貢獻度計畫，以科學數據統計生態指標，發現...

搜救犬「鐵雄」退休後忙公益 變身福容VOCO酒店耶誕點燈大使

嘉義福容VOCO酒店日前舉辦「耶誕點燈毛孩有愛」活動，全台首創寵物耶誕點燈儀式，特別邀請榮退搜救犬「鐵雄」擔任點燈大使，...

雪霸動物生活照 台灣野山羊打盹曬太陽

雪霸國家公園管理處2022年起透過紅外線相機長期監測，在觀霧、雪見（含大雪山）、武陵三大區域架設52部自動相機，4年累積...

採國內唯一高階斷層設備！壽山動物園母獅血尿 送屏科大醫院健檢

高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教...

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

近期全聯台灣鯛（吳郭魚）魚排檢驗烏龍事件，引發消費者疑慮，但這也讓大家重新關注台灣鯛的歷史與特色。台灣鯛協會理事長、嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。