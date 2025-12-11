茶改場科學呈現友善茶園生態指標 麝香貓、台灣山羌多

農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）推動茶產業永續與環境共榮，執行有機友善茶園生態貢獻度計畫，以科學數據統計生態指標，發現無論小型野生動物、節肢動物和昆蟲、雜草、土壤微生物多樣性都比慣行茶園豐富，呈現有機耕作對生態環境的正向影響。

茶改場指出，有機茶園不僅能維持茶葉的優質風味與穩定產量，更在ESG（環境、社會與治理）的實踐上展現卓越成效，場方建立有機茶園生態貢獻指標，包括小型野生動物相對豐度指數（OI為）、昆蟲與節肢動物種類和數量、雜草種類和覆蓋度及土壤微生物多樣性等項目，能有效量化茶園對於生物多樣性和土壤健康等面向的貢獻，讓有機茶不再只是農產品，而是代表永續價值的綠色品牌。

茶改場場長蘇宗振指出，北部分場今年以新北市坪林區、石碇區為研究重點，分別選取有機與慣行農法茶園（習慣使用農藥、化學肥料的農作法）各3處，進行長期生態監測與比較。結果顯示，有機茶園在生物多樣性及棲地穩定性方面，都明顯優於慣行農法，成為生態保育的重要基石。

相關監測與調查結果，野生動物保育成果豐碩，利用自動相機與痕跡調查顯示，有機茶園吸引更多保育類與野生哺乳動物進駐，包括麝香貓、穿山甲、台灣藍鵲、藍腹鷴等稀有物種，以及鼬獾、山羌、野豬與鼴鼠等原生動物，尤其麝香貓、台灣山羌相對豐度指數（OI）分別為慣行茶園的9.3和2.7倍，證實有機茶園是野生動物的重要棲地與生態走廊。

調查也發現有機茶園的昆蟲與節肢動物種類、數量，幾乎為慣行茶園的2至3倍，展現出有機管理對於維持食物鏈完整與生態平衡的關鍵作用。

另外，有機茶園中雜草種類豐富且覆蓋度高，種類數為慣行茶園1.1至1.5倍，覆蓋度則為1.1至2.4倍，提供多層次棲地環境，土壤微生物的多樣性較高，也減少化肥使用有效避免磷與鐵等元素的過度累積，維持土壤營養與微生物生態的平衡，展現健康而穩定的地力循環。

蘇宗振說明，有機耕作可有效減少溫室氣體排放，增加土壤碳匯，同時藉由多樣化生態系統，提升茶園面對氣候變遷與病蟲害的韌性。茶改場發展的「有機茶園生態貢獻指標」，不僅是推動循環農業與碳管理的重要依據，更是產業落實ESG中「企業治理（G）」精神的具體實踐。

透過以上指標，有機或友善耕作的茶農或農企業可在市場上展現明確的永續價值鏈，並促進品牌加值與產業升級。未來茶改場研究團隊將持續擴大監測範圍，建立台灣各主要茶區的生態基準資料，形成具代表性的有機茶園生態指標系統，作為企業及消費者衡量「綠色生產力」的新依據。 茶改場在友善茶園中的監視設備拍下藍腹鷴。圖／茶改場提供 茶改場在友善茶園中的監視設備拍下麝香貓。圖／茶改場提供

