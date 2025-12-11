快訊

搜救犬「鐵雄」退休後忙公益 變身福容VOCO酒店耶誕點燈大使

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義福容VOCO酒店日前舉辦「耶誕點燈 毛孩有愛」活動，全台首創寵物耶誕點燈儀式，特別邀請榮退搜救犬「鐵雄」擔任點燈大使，吸引眾多旅客與網紅KOL圍觀。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店日前舉辦「耶誕點燈毛孩有愛」活動，全台首創寵物耶誕點燈儀式，特別邀請榮退搜救犬「鐵雄」擔任點燈大使，吸引眾多旅客與網紅KOL圍觀。「鐵雄」曾是專業緝毒犬，2018年花蓮大地震在廢墟成功救出傷者，並曾代表台灣前往法國參加國際搜救犬世界錦標賽。2023年退休後由仁馨樂活園區領養，除了享受退休生活，也積極關懷長照機構的長輩。

活動現場，「鐵雄」按下點燈按鈕的瞬間萌態十足，為酒店大廳耶誕裝置增添亮點。此次活動結合嘉義市社團法人正德護生慈善會，展開為期20天的募款行動，捐款即可獲得VOCO牌伴手禮，所得將用於流浪動物照護。

嘉義福容VOCO酒店總經理錢嬿文表示，今年2月推出「PET PAL ADVENTURE毛孩同行」專案後，至今已接待近1000組旅客入住。耶誕活動不僅讓毛主人與毛孩共享溫馨時刻，也呼籲社會大眾關注流浪動物的照護與領養。未來酒店將持續深耕寵物友善服務，結合住宿、餐飲與活動體驗，打造主人與毛孩共同的旅行回憶。

酒店用心將寵物友善與節慶氛圍結合，吸引家庭旅客與寵物愛好者，讓退休搜救犬鐵雄的故事成為活動亮點，為社會傳遞溫暖正能量。這場活動不僅是鐵雄的華麗轉身，也象徵著人類與毛孩、與社會關懷共融的美好畫面。

嘉義福容VOCO酒店日前舉辦「耶誕點燈 毛孩有愛」活動，全台首創寵物耶誕點燈儀式，特別邀請榮退搜救犬「鐵雄」擔任點燈大使，吸引眾多旅客與網紅KOL圍觀。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
