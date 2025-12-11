聽新聞
雪霸動物生活照 台灣野山羊打盹曬太陽

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
紅外線相機拍到台灣野山羊在雪地裡打盹。圖／雪霸國家公園管理處提供
紅外線相機拍到台灣野山羊在雪地裡打盹。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處2022年起透過紅外線相機長期監測，在觀霧、雪見（含大雪山）、武陵三大區域架設52部自動相機，4年累積逾百萬張照片及4.5萬筆影片，拍攝到台灣野山羊爬樹、雪地打盹，連年拍到台灣黑熊身影，保育類物種分布明顯擴張。

相機記錄顯示，觀霧、雪見各拍到17種中大型哺乳類，鳥類分別有24、21種；武陵區域也拍到9種哺乳類與15種鳥類。包括台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、台灣野山羊、食蟹獴、台灣水鹿等6種保育類哺乳動物，以及黑長尾雉、藍腹鷴、台灣山鷓鴣等3種珍稀地棲鳥類皆在名單中。

值得注意的是，台灣黑熊在觀霧每年都有紀錄，大雪山也連3年拍到黑熊身影；穿山甲、台灣水鹿近年也穩定出現，顯示族群活動範圍擴張。

負責分析影像的嘉義大學副教授劉建男指出，比較過往多次監測計畫，黑熊、穿山甲、水鹿等保育類物種，近年穩定入鏡，顯示園區保育有成效。多數哺乳類與地棲鳥類的相對豐富度也提升，其中山羌與台灣獼猴在觀霧的紀錄更增加逾10倍。

除了科學數據，紅外線相機也捕捉許多難得一見的生態行為，包括山羌與獼猴互動、黃喉貂搔癢、台灣野山羊爬樹、打架或在雪地打盹，以及動物哺乳與覓食畫面，讓民眾更貼近野生動物日常。雪管處處長林文和表示，將持續監測，累積更完整的生態資料，作為保育與環境變遷評估依據。

