採國內唯一高階斷層設備！壽山動物園母獅血尿 送屏科大醫院健檢

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
高雄市壽山動物園13歲、體重110公斤的母非洲獅布蕾。圖／取自壽山動物園IG
高雄市壽山動物園13歲、體重110公斤的母非洲獅布蕾。圖／取自壽山動物園IG

高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教學醫院團隊合作，布蕾前天被送到屏科大獸醫教學醫院城中院區，接受高階電腦斷層檢查，作為後續治療的依據。

屏科大獸醫教學醫院指出，這次檢查使用全新購置160切電腦斷層掃描是國內獸醫界唯一床台承重300公斤設備，是台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，並導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲最佳影像。

同步檢查血液與健康評估，確認動物健康狀態，醫療團隊出動14名小動物外科、影像科獸醫師、8名獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師，確保運送、麻醉與檢查流程順利。

布蕾的體重110公斤，獸醫教學醫院院長林莉萱說，布蕾是清醒從動物園運送到醫院後麻醉，布蕾的陰部長期有分泌物，電腦斷層檢查發現布蕾的陰道、子宮與卵巢有出現一些病變，已經採樣，至少要一周後才會有結果。

屏科大獸醫教學醫院城中院區今年9月啟用，導入現代化影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊，強化南部動物整體醫療量能，成為重要動物影像診斷與轉診支援中心。

前天除母非洲獅布蕾外，還有一隻袋鼠也來檢查。壽山動物園指出，布蕾屬大型動物，園區的X光檢查會受限於穿透度，較難發現細微異常，為釐清是否潛在疾病，藉由電腦斷層檢查，研討後續醫療方向，提供最佳治療方案。

壽山動物園母非洲獅布蕾前天被送往屏科大獸醫教學醫院檢查。採用160切電腦斷層掃描設備，床台可承重300公斤。圖／屏科大提供
壽山動物園母非洲獅布蕾前天被送往屏科大獸醫教學醫院檢查。採用160切電腦斷層掃描設備，床台可承重300公斤。圖／屏科大提供

壽山動物園 屏科大 血尿 AI 動物

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

雪霸動物生活照 台灣野山羊打盹曬太陽

雪霸國家公園管理處2022年起透過紅外線相機長期監測，在觀霧、雪見（含大雪山）、武陵三大區域架設52部自動相機，4年累積...

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

近期全聯台灣鯛（吳郭魚）魚排檢驗烏龍事件，引發消費者疑慮，但這也讓大家重新關注台灣鯛的歷史與特色。台灣鯛協會理事長、嘉義...

山羌跟獼猴玩耍！雪霸透過紅外線相機監測揭開野生動物「神秘面紗」

雪霸國家公園管理處近年透過紅外線相機監測野生動物，獲得許多珍貴影像，揭開雪霸園區許多野生動物行為的「神秘面紗」，成果豐碩...

稀有嬌客候鳥黃眉鵐現蹤台中！科博館籲勿干擾

稀有過境鳥「黃眉鵐」在台中過冬！有鳥友上周發現，黃眉鵐出現在國立自然科學博物館戶外草坪，黃眉鵐多半停留於自然度較高的濱海...

