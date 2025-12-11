聽新聞
採國內唯一高階斷層設備！壽山動物園母獅血尿 送屏科大醫院健檢
高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教學醫院團隊合作，布蕾前天被送到屏科大獸醫教學醫院城中院區，接受高階電腦斷層檢查，作為後續治療的依據。
屏科大獸醫教學醫院指出，這次檢查使用全新購置160切電腦斷層掃描是國內獸醫界唯一床台承重300公斤設備，是台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，並導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲最佳影像。
同步檢查血液與健康評估，確認動物健康狀態，醫療團隊出動14名小動物外科、影像科獸醫師、8名獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師，確保運送、麻醉與檢查流程順利。
布蕾的體重110公斤，獸醫教學醫院院長林莉萱說，布蕾是清醒從動物園運送到醫院後麻醉，布蕾的陰部長期有分泌物，電腦斷層檢查發現布蕾的陰道、子宮與卵巢有出現一些病變，已經採樣，至少要一周後才會有結果。
屏科大獸醫教學醫院城中院區今年9月啟用，導入現代化影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊，強化南部動物整體醫療量能，成為重要動物影像診斷與轉診支援中心。
前天除母非洲獅布蕾外，還有一隻袋鼠也來檢查。壽山動物園指出，布蕾屬大型動物，園區的X光檢查會受限於穿透度，較難發現細微異常，為釐清是否潛在疾病，藉由電腦斷層檢查，研討後續醫療方向，提供最佳治療方案。
