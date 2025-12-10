吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
近期全聯台灣鯛（吳郭魚）魚排檢驗烏龍事件，引發消費者疑慮，但這也讓大家重新關注台灣鯛的歷史與特色。圖／讀者提供
近期全聯台灣鯛（吳郭魚）魚排檢驗烏龍事件，引發消費者疑慮，但這也讓大家重新關注台灣鯛的歷史與特色。台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，吳郭魚曾在太空創下里程碑，成為第一隻在太空中孵化的魚類。

郭建賢說，1998年，美國發現者號太空梭載運希爾斯伯勒社區學院，提供的吳郭魚魚卵，進行微重力環境對魚卵及胚胎發育的研究。這批魚卵中，有隻名為AMIGO的吳郭魚在6位太空人見證下，在太空中孵化並成功存活。返回地球後，AMIGO由科學家持續飼養，研究結果顯示微重力環境對其成長並無負面影響。

AMIGO後來在坦帕科學與工業博物館水族館展出，與伴侶Marie繁殖超過百條幼魚，體型達17至18英寸，明顯大於普通吳郭魚。可惜2000年因水箱過濾系統停電導致氨中毒而死亡，但其太空孵化的經歷，仍在水產與太空研究史上，留下不可磨滅的印記。

早在1973年起，美國科學家已將小型觀賞魚，送上太空實驗，直到1992年才開始對大型養殖魚類進行太空研究。吳郭魚雖非第一批上太空的魚，卻是第一隻真正於太空孵化的魚類，為未來長期太空水產養殖奠定基礎，也成為科學教育與創新研究的重要案例。郭建賢表示，這段歷史不僅彰顯吳郭魚的科學價值，也提醒消費者，台灣鯛作為重要水產品項，具備多面向的研究與應用背景，值得更多關注與支持。

近期全聯台灣鯛（吳郭魚）魚排檢驗烏龍事件，引發消費者疑慮，但這也讓大家重新關注台灣鯛的歷史與特色。圖／讀者提供
