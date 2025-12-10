快訊

山羌跟獼猴玩耍！雪霸透過紅外線相機監測揭開野生動物「神秘面紗」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「雪地裡的睡美人」台灣野山羊在雪地裡打盹。圖／雪霸國家公園管理處提供
「雪地裡的睡美人」台灣野山羊在雪地裡打盹。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處近年透過紅外線相機監測野生動物，獲得許多珍貴影像，揭開雪霸園區許多野生動物行為的「神秘面紗」，成果豐碩。

雪管處表示，大多數野生動物行蹤隱密，不易觀察，為掌握野生動物族群變化並記錄牠們的行為生態，雪管處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，於觀霧、雪見（包括大雪山）、武陵三大地區架設52部紅外線自動相機，4年來累積超過100萬張數位照片及4.5萬筆影片檔案。

4年來，監測相機在觀霧共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類，雪見含大雪山地區拍到17種中大型哺乳類及21種鳥類，武陵地區拍到9種中大型哺乳類及15種鳥類，包括台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、台灣野山羊、食蟹獴、台灣水鹿等6種保育類哺乳動物，還有黑長尾雉、藍腹鷴、台灣山鷓鴣等3種保育類地棲性鳥類；值得注意的是，瀕臨絕種的台灣黑熊在觀霧地區每年都有發現紀錄，在大雪山也連續3年拍攝到黑熊身影。

珍貴稀有的穿山甲去年首次在觀霧被記錄，今年也持續出現。在雪見地區，台灣水鹿去年首次有紀錄後，今年也穩定出現。另外，在園區內的台灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂、台灣山鷓鴣及藍腹鷴等保育類物種分布廣泛且幾乎每年都能穩定拍到，監測成果顯示雪霸國家公園生態保育具有成效。

嘉義大學副教授劉建男負責協助雪管處進行相機監測資料分析。他指出，對比觀霧地區2004、2007、2017及2022年後監測計畫的調查結果，發現台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等保育類物種在2017年以前從未拍攝到，近年卻穩定發現，顯示保育類物種的分布有明顯擴張趨勢。更令人振奮的是，在雪管處多年努力下，園區內大多數中大型哺乳動物及地棲性鳥類不僅分布擴張，族群相對豐富度也持續增加。其中，山羌及台灣獼猴在觀霧地區的相對豐富度增加10倍以上，台灣野山羊、白鼻心、鼬獾及藍腹鷴等物種的相對豐富度也呈現上升趨勢

雪管處指出，透過紅外線相機不僅可監測野生動物族群變化，更可捕捉到許多動物的有趣行為與畫面。例如山羌跟獼猴一起嬉戲玩耍，黃喉貂等多種動物展現搔癢動作，台灣野山羊爬樹、打架並 在雪地打盹、山羌及山羊溫馨的哺乳畫面，還有山羌伸出可碰到眼睛的長舌頭，這些畫面可進一步解說動物生態習性。

雪霸管理處12月9日在台中市大墩文化中心舉辦「從影像看生態─揭開雪霸野生動物行為的神秘面紗」紅外線相機成果發表會，吸引許多民眾熱情參與。雪管處長林文和表示，未來雪管處將持續使用紅外線相機長期監測園區，以累積更完整的生態資料，作為未來保育管理與環境變遷評估的重要依據，並透過與民眾分享，進而共同維護台灣的生物多樣性。

母愛無私，台灣野山羊哺乳的溫暖時刻。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣黑熊現身森林。圖／雪霸國家公園管理處提供
山羌有一條可以碰觸到眼睛的長舌頭。圖／雪霸國家公園管理處提供
動物 大雪山 台灣黑熊

