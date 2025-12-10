稀有嬌客候鳥黃眉鵐現蹤台中！科博館籲勿干擾

稀有過境鳥「黃眉鵐」在台中過冬！有鳥友上周發現，黃眉鵐出現在國立自然科學博物館戶外草坪，黃眉鵐多半停留於自然度較高的濱海或農耕地區，以往大多出現在台灣北部，此次出現在中部都會核心區的人工綠地相當罕見，消息一出吸引不少鳥友前往觀察、攝影。科博館提醒鳥友，應理性賞鳥，切勿為了拍攝而干擾候鳥停棲，呼籲一同守護這位難得的嬌客。

科博館指出，黃眉鵐繁殖於西伯利亞中部及東部，入冬後向南遷徙度冬，在台灣屬於稀有過境鳥，1987年3月首次在野柳被記錄，保育等級為一般類。根據全球最大鳥類紀錄平台eBird的拍攝資料顯示，台灣每年都有黃眉鵐少量過境紀錄，但多以北部沿岸為主，桃竹苗也偶有記錄，中南部則相當罕見，此次在台中市區的人工環境停留尤為難得，更需要小心呵護。

黃眉鵐別名金眉子、五道眉兒，頭部近黑色，具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，常單獨或成小群活動，性情機警，受驚時會快速躲入草叢。

科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，黃眉鵐平時以草籽、漿果、昆蟲等為食，主要依賴地面覓食，經過長時間飛行，剛抵台灣時需要快速補充能量與充分休息，推測出現在科博館的這隻黃眉鵐，應該是體力虛弱且對環境不熟悉，所以即使有遊客經過也未立即飛離。

黃眉鵐難得在台灣中部現身，上周起便吸引不少鳥友來到科博館守候一睹風采，但科博館發現，部分鳥友為了拍攝，有餵食、誘拍、拔草、移動造景與逼近追鳥等行為，不僅造成科博館環境受損，也可能干擾野鳥正常行為，增加其生存壓力。