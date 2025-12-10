貓咪也要報戶口！115年起未完成寵物登記最高罰1.5萬元
距離家貓納入強制寵物登記制度進入倒數，新北市動保處今提醒飼主，自115年1月1日起，若未替家中貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依法開罰3000至15000元。動保處呼籲貓飼主把握最後一個月緩衝期，同時在替寵物進行醫療或手術後，務必再次確認登記資料是否正確，以保障自身權益並提升毛孩安全。
動保處舉例，日前汐止一名廖姓飼主因開門時未注意，愛貓趁隙溜出家門，尋遍鄰里仍不見蹤影。隔日有民眾在仁愛路辦公室附近發現疑似走失的貓，通報後由動保處帶回新店動物之家安置。因貓咪已完成晶片植入與寵物登記，動保處得以迅速聯繫飼主領回。飼主接獲通知後相當激動，直呼「幸好平時有登記」，動保處也提醒務必加強門窗管理，以避免寵物因外出迷途、車禍或受傷而釀成遺憾。
動保處表示，寵物登記程序相當簡單，飼主只需攜帶身分證明文件與貓咪至各寵物登記站植入晶片即可；也可登入「寵物登記管理資訊網」確認名下寵物晶片號碼、絕育狀態及相關資料是否正確。農業部已公告，自114年起家貓全面納入強制登記範圍，年底緩衝期屆滿後，走失時若無晶片，難以在第一時間找到飼主，亦不利於源頭管理、防止棄養。
動保處強調，「登記、絕育、防疫」是每位飼主的基本責任。除一般寵物登記站外，動保處本部及八處公立動物之家皆提供登記服務，便利民眾就近辦理。此外，動保處亦會在臉書專頁發布巡迴疫苗注射活動資訊，協助飼主同步完成晶片植入與疫苗施打，共同守護家中毛寶貝。
