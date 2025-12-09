屏科大CT承重300公斤 支援檢查壽山動物園母獅

國立屏東科技大學獸醫院全新電腦斷層掃描（CT）床台可承重300公斤，是台灣少見支援大型動物檢查設備；壽山動物園母獅布蕾近期有血尿等異狀，園方今天送到屏東進一步檢查。

13歲非洲獅布蕾近期曾出現血尿及陰道異常分泌物等相關病史，為進一步釐清是否存在潛在疾病，園方與屏科大附設獸醫教學醫院合作，運到屏東接受高階CT影像檢查，作為後續診斷與治療評估重要依據。

屏科大附設獸醫教學醫院城中院區9月才開始試營運，這次檢查使用院方全新購置啟用的160切CT設備，也為布蕾檢查血液與評估健康，確認整體狀態。

獸醫教學醫院院長林莉萱表示，醫院長期參與不同物種動物醫療服務，建構完整臨床醫療量能，協助布蕾高階影像檢查展現醫院在大型動物影像診斷能力，體現多年共同守護動物健康成果。

醫院共出動14名小動物外科、影像科獸醫師，及8名實習生，與高雄市壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線與人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利。

布蕾在清醒狀態下抵達醫院時安靜穩定，直到被吹箭麻醉才大吼一聲，接著不出幾分鐘就發出鼾聲，沉睡模樣如大貓，現場人員不停稱讚可愛。醫療人員不敢大意，嚴謹確認麻醉完全發揮效用後才拖出籠，由至少6名人員抬到床台。布蕾檢查後順利甦醒，回園區持續觀察。

屏科大表示，醫院與壽山動物園為長期建教合作夥伴，持續多年在教育、臨床與保育領域密切合作，透過合作提升園區動物醫療品質，也讓學生實際參與野生動物醫療，落實結合教學與實務。

壽山動物園說，非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限穿透度，較難發現細微異常，為釐清是否仍有潛在疾病，與屏科大攜手檢查，進一步研討後續醫療方向；園方將持續深化雙方合作，讓園區動物獲最專業醫療照護。