快訊

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

屏科大CT承重300公斤 支援檢查壽山動物園母獅

中央社／ 屏東縣9日電
國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區購置啟用160切全新電腦斷層掃描（CT）設備，床台可承重300公斤，9日為高雄市壽山動物園母獅布蕾檢查。中央社
國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區購置啟用160切全新電腦斷層掃描（CT）設備，床台可承重300公斤，9日為高雄市壽山動物園母獅布蕾檢查。中央社

國立屏東科技大學獸醫院全新電腦斷層掃描（CT）床台可承重300公斤，是台灣少見支援大型動物檢查設備；壽山動物園母獅布蕾近期有血尿等異狀，園方今天送到屏東進一步檢查。

13歲非洲獅布蕾近期曾出現血尿及陰道異常分泌物等相關病史，為進一步釐清是否存在潛在疾病，園方與屏科大附設獸醫教學醫院合作，運到屏東接受高階CT影像檢查，作為後續診斷與治療評估重要依據。

屏科大附設獸醫教學醫院城中院區9月才開始試營運，這次檢查使用院方全新購置啟用的160切CT設備，也為布蕾檢查血液與評估健康，確認整體狀態。

獸醫教學醫院院長林莉萱表示，醫院長期參與不同物種動物醫療服務，建構完整臨床醫療量能，協助布蕾高階影像檢查展現醫院在大型動物影像診斷能力，體現多年共同守護動物健康成果。

醫院共出動14名小動物外科、影像科獸醫師，及8名實習生，與高雄市壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線與人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利。

布蕾在清醒狀態下抵達醫院時安靜穩定，直到被吹箭麻醉才大吼一聲，接著不出幾分鐘就發出鼾聲，沉睡模樣如大貓，現場人員不停稱讚可愛。醫療人員不敢大意，嚴謹確認麻醉完全發揮效用後才拖出籠，由至少6名人員抬到床台。布蕾檢查後順利甦醒，回園區持續觀察。

屏科大表示，醫院與壽山動物園為長期建教合作夥伴，持續多年在教育、臨床與保育領域密切合作，透過合作提升園區動物醫療品質，也讓學生實際參與野生動物醫療，落實結合教學與實務。

壽山動物園說，非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限穿透度，較難發現細微異常，為釐清是否仍有潛在疾病，與屏科大攜手檢查，進一步研討後續醫療方向；園方將持續深化雙方合作，讓園區動物獲最專業醫療照護。

壽山動物園 獸醫師 屏科大

延伸閱讀

宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

新化舊果菜市場開拆轉型 傳「親子悠遊館沒了」...市府：尚未定案

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

屏科大獸醫教學醫院城中區啟用！南部動物醫院與臨床教育基地

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

屏科大CT承重300公斤 支援檢查壽山動物園母獅

國立屏東科技大學獸醫院全新電腦斷層掃描（CT）床台可承重300公斤，是台灣少見支援大型動物檢查設備；壽山動物園母獅布蕾近...

每年送養近4千隻毛孩 新北動保處每季追蹤...飼主隨時可諮詢

為了解動物之家毛寶貝被認養後在新家的適應情況，新北市動保處持續認養後追蹤，包括透過官方LINE與飼主保持聯繫，及委託廠商...

啄木鳥目送昆蟲食物靠近又飛離 網友笑反應慢半拍

武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了，網友笑說牠反應慢半拍，精彩畫面引起網友討...

阿根廷超大型狗聚 逾千隻黃金獵犬擠爆公園拚世界紀錄

上千隻黃金獵犬今天擠爆阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一座公園，試圖刷新單一地點聚集最多黃金獵犬的世...

人人犬舍156隻品種犬再掀認養潮 百分百認養卻遭質疑「黑箱」

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功；上周六辦理第二批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。