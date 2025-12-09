聽新聞
0:00 / 0:00
每年送養近4千隻毛孩 新北動保處每季追蹤...飼主隨時可諮詢
為了解動物之家毛寶貝被認養後在新家的適應情況，新北市動保處持續認養後追蹤，包括透過官方LINE與飼主保持聯繫，及委託廠商在動物認養後續追蹤電話訪查，了解每年近4千隻寵物居家生活情形，民眾認養毛寶貝後，也可以參加寵物照護課程及線上直播，獲得專業照護知識。
動保處說明，民眾至動物之家及認養小棧認養毛寶貝，需年滿18歲，本人攜帶身分證至動物之家，觀看生命教育影片並通過認養評估，完成認養手續。除飼主資訊外，也需提供第二聯絡人電話以便後續聯繫。
若認養貓咪，需攜帶硬殼提籠，並出示三張照片，包含完整飼養籠、防護窗戶，及能同時看到籠、窗戶與家中環境的角度照片。認養人自動物之家完成認養程序後，將加入動物之家Line，回傳毛寶貝的生活照，若飼主在照護上有任何問題，也能透過線上諮詢，由動物之家人員與志工協助。
另外，動保處委託廠商每季進行認養後續追蹤電話訪查，了解毛寶貝居家適應情形。訪問內容包含毛寶貝主要由誰照顧、在新家的生活作息、健康狀況，及是否有不適應行為等。
飼主也可分享與毛寶貝互動的經驗，或提出對動物之家的建議。如電話未接通，會改以簡訊通知，或聯絡第二聯絡人。完成訪查的飼主可參加抽獎，有機會獲得超商禮券等獎品。
動保處也持續推廣生命教育，板橋動物之家「毛寶貝生命教育中心」定期辦理寵物照護與訓犬課程；另與新北市獸醫師公會合作推出「Vets on air 獸醫師與您暢聊毛寶貝」直播，每月隔周四晚間9點在臉書同步分享診療經驗與照護新知，協助飼主獲得實用的飼養知識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言