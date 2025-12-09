快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

阿根廷超大型狗聚 逾千隻黃金獵犬擠爆公園拚世界紀錄

中央社／ 布宜諾斯艾利斯8日綜合外電報導
黃金獵犬。示意圖／ingimage
黃金獵犬。示意圖／ingimage

上千隻黃金獵犬今天擠爆阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一座公園，試圖刷新單一地點聚集最多黃金獵犬的世界紀錄。

路透社報導，這場被稱為「黃金浪潮」（GoldenWave）的活動源於社群媒體，迅速在布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園（Bosques de Palermo Park）擴展成一場超大型狗聚。

年齡不一的黃金獵犬齊聚一堂，有在地上打滾玩耍的活潑幼犬，也有戴著耶誕帽、繫著緞帶和身穿可愛服飾的成年狗狗悠閒地散步，飼主們一邊喝著阿根廷特有的瑪黛茶（yerba mate），一邊拍照留念。

活動發起人杜沛瑞（Fausto Duperre）告訴記者：「我們正在見證歷史性的一刻。」

他說：「這種規模的狗聚前所未見，我相信打破加拿大溫哥華（Vancouver）1685隻黃金獵犬齊聚一堂的紀錄，將會是意義非凡的時刻。你看看四周，我們做到了。」

杜沛瑞表示，現場有10名工作人員負責確認參與活動的狗狗數量，最終數字將於稍後公布。

杜沛瑞說，今天至少有2000隻狗狗齊聚這座公園，「毫無疑問，光看一眼就知道我們將會刷新溫哥華的紀錄」。

黃金獵犬

延伸閱讀

歷時25小時30分！大陸與阿根廷首班直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

從中國上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今天通航

川普貿易牌誘中南美 與陸搶地緣影響力

葛福臨阿根廷佈道 向萬人宣講希望救贖

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

阿根廷超大型狗聚 逾千隻黃金獵犬擠爆公園拚世界紀錄

上千隻黃金獵犬今天擠爆阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一座公園，試圖刷新單一地點聚集最多黃金獵犬的世...

人人犬舍156隻品種犬再掀認養潮 百分百認養卻遭質疑「黑箱」

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功；上周六辦理第二批...

丹娜絲颱風造成菱角田受損 台南官田水雉冬季族群較去年減少95隻

台南官田水雉生態園區邁入第11年的「菱角鳥大調查」今順利完成，水雉族群數量去年突破逾3000隻，然而受氣候變遷影響，加上...

廣角鏡／新竹市金城湖 水鳥季登場

新竹市金城湖位於香山濕地北側，因擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，每年秋冬季節成群候鳥接力到訪，今年迎來...

台灣黑熊足跡靠近露營區 社區目擊次數增加

台灣黑熊山區目擊、通報紀錄增加，近日南投山區接連有2起目擊紀錄，3日上午在北港溪山壁有目擊紀錄，3日晚間在眉溪部落也有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。