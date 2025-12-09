阿根廷超大型狗聚 逾千隻黃金獵犬擠爆公園拚世界紀錄

上千隻黃金獵犬今天擠爆阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一座公園，試圖刷新單一地點聚集最多黃金獵犬的世界紀錄。

路透社報導，這場被稱為「黃金浪潮」（GoldenWave）的活動源於社群媒體，迅速在布宜諾斯艾利斯的巴勒摩森林公園（Bosques de Palermo Park）擴展成一場超大型狗聚。

年齡不一的黃金獵犬齊聚一堂，有在地上打滾玩耍的活潑幼犬，也有戴著耶誕帽、繫著緞帶和身穿可愛服飾的成年狗狗悠閒地散步，飼主們一邊喝著阿根廷特有的瑪黛茶（yerba mate），一邊拍照留念。

活動發起人杜沛瑞（Fausto Duperre）告訴記者：「我們正在見證歷史性的一刻。」

他說：「這種規模的狗聚前所未見，我相信打破加拿大溫哥華（Vancouver）1685隻黃金獵犬齊聚一堂的紀錄，將會是意義非凡的時刻。你看看四周，我們做到了。」

杜沛瑞表示，現場有10名工作人員負責確認參與活動的狗狗數量，最終數字將於稍後公布。

杜沛瑞說，今天至少有2000隻狗狗齊聚這座公園，「毫無疑問，光看一眼就知道我們將會刷新溫哥華的紀錄」。