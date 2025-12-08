人人犬舍156隻品種犬再掀認養潮 百分百認養卻遭質疑「黑箱」

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功；上周六辦理第二批156隻品種犬認養公開抽籤活動，再掀一波認養潮，認養率近高達百分百，僅2隻因抽中民眾最後放棄；縣動防所今天公告，這2隻吉娃娃品種犬，將於9日再辦理認養公開抽籤。

不過，新竹縣流浪動物珍愛協會接獲檢舉指出，當天有人以每位500–2000 元的代價，組成代領養的「人頭部隊」，情況相當嚴重；另發現有4位「每抽必中」的特定人士，共帶走了8隻犬隻，質疑有「黑箱作業」，並表達這樣的情況，不僅破壞了活動的公平性，也使真正想給狗狗一個家的人感到失望。

該協會表示，身為主辦單位應確保公開活動的透明、公正與可信度，「這些曾遭受殘忍割聲帶之苦的孩子們，理應獲得真正的家庭，而非再度落入黑心業者或中途商業模式之中。」