丹娜絲颱風造成菱角田受損 台南官田水雉冬季族群較去年減少95隻

台南官田水雉生態園區邁入第11年的「菱角鳥大調查」今順利完成，水雉族群數量去年突破逾3000隻，然而受氣候變遷影響，加上菱角田面積因丹娜絲颱風影響受損，此次，冬季調查結果出爐，今年水雉總數約2934隻，較去年減少95隻。

官田水雉生態園區主任李文珍指出，菱角田是水雉重要的棲地與產業基礎，而水雉主要生活在由浮葉性水生植物構成的濕地環境，其中，菱角田就是牠們關鍵棲息地，水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛。

官田水雉生態園區說明，基於水雉季節性的生活習性，每年都發起「菱角鳥大調查」，號召全國鳥友共同點數，瞭解大台南地區的水雉族群量，同時掌握濕地環境變化與棲地品質，而該公民科學調查制度已邁入第11年，並在每年12月第一個周日上午固定調查。

園區表示，今年調查共有38里、52個樣區、86位調查員參與，鳥友來自台中、彰化、嘉義、台南與屏東等，許多人是連年響應的「老鳥」，也有許多初次加入的新朋友，以及多所南部大學師生響應，呈現老鳥帶新鳥的良好傳統。

園區也提到，今年7月因丹娜絲颱風造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季，初步估計水雉總量減少約95隻，雖仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物的衝擊已逐漸浮現。

李文珍強調，透過長期公民科學調查，得以及早掌握變動趨勢，也提醒社會大眾共同關注環境議題，守護濕地生態。