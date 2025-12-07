快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風造成菱角田受損 台南官田水雉冬季族群較去年減少95隻

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南官田水雉生態園區「菱角鳥大調查」今順利完成，初估今年冬季約有2934隻水雉，較去年減少95隻，恐因氣候變遷，加上菱角田面積因丹娜絲颱風影響受損導致。圖／官田水雉生態園區提供
台南官田水雉生態園區「菱角鳥大調查」今順利完成，初估今年冬季約有2934隻水雉，較去年減少95隻，恐因氣候變遷，加上菱角田面積因丹娜絲颱風影響受損導致。圖／官田水雉生態園區提供

台南官田水雉生態園區邁入第11年的「菱角鳥大調查」今順利完成，水雉族群數量去年突破逾3000隻，然而受氣候變遷影響，加上菱角田面積因丹娜絲颱風影響受損，此次，冬季調查結果出爐，今年水雉總數約2934隻，較去年減少95隻。

官田水雉生態園區主任李文珍指出，菱角田是水雉重要的棲地與產業基礎，而水雉主要生活在由浮葉性水生植物構成的濕地環境，其中，菱角田就是牠們關鍵棲息地，水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛。

官田水雉生態園區說明，基於水雉季節性的生活習性，每年都發起「菱角鳥大調查」，號召全國鳥友共同點數，瞭解大台南地區的水雉族群量，同時掌握濕地環境變化與棲地品質，而該公民科學調查制度已邁入第11年，並在每年12月第一個周日上午固定調查。

園區表示，今年調查共有38里、52個樣區、86位調查員參與，鳥友來自台中、彰化、嘉義、台南與屏東等，許多人是連年響應的「老鳥」，也有許多初次加入的新朋友，以及多所南部大學師生響應，呈現老鳥帶新鳥的良好傳統。

園區也提到，今年7月因丹娜絲颱風造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季，初步估計水雉總量減少約95隻，雖仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物的衝擊已逐漸浮現。

李文珍強調，透過長期公民科學調查，得以及早掌握變動趨勢，也提醒社會大眾共同關注環境議題，守護濕地生態。

水雉 丹娜絲颱風

延伸閱讀

萬年溼地群保育有成 屏縣府辦健走帶民眾認識溼地生態

竹市水鳥季金城湖登場 迎來黑面琵鷺、白額雁、高蹺鴴

「滙豐環境日–綠色公益生活節」展現長期承諾 守護關渡濕地

秋天冬候鳥現蹤 大漢溪濕地化身為五星級度冬天堂

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

丹娜絲颱風造成菱角田受損 台南官田水雉冬季族群較去年減少95隻

台南官田水雉生態園區邁入第11年的「菱角鳥大調查」今順利完成，水雉族群數量去年突破逾3000隻，然而受氣候變遷影響，加上...

廣角鏡／新竹市金城湖 水鳥季登場

新竹市金城湖位於香山濕地北側，因擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，每年秋冬季節成群候鳥接力到訪，今年迎來...

台灣黑熊足跡靠近露營區 社區目擊次數增加

台灣黑熊山區目擊、通報紀錄增加，近日南投山區接連有2起目擊紀錄，3日上午在北港溪山壁有目擊紀錄，3日晚間在眉溪部落也有「...

黑熊真來了！南投仁愛鄉罕見雙點目擊 林保署示警：廚餘別亂放

林業及自然保育署南投分署4、5日連續接獲南投縣仁愛鄉南豐村與翠華村居民通報目擊台灣黑熊，兩處都是首次回報黑熊出沒，南投分...

竹市水鳥季金城湖登場 迎來黑面琵鷺、白額雁、高蹺鴴

一年一度的「新竹市水鳥季」今在金城湖登場。新竹市政府產發處表示，金城湖位於香山濕地北側，是個半天然湖泊，因擁有豐富的底棲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。