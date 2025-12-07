聽新聞
台灣黑熊足跡靠近露營區 社區目擊次數增加

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
台灣黑熊山區目擊紀錄增加，南投縣仁愛鄉翠巒部落居民通報，北港溪上游目擊台灣黑熊在茶園上方山壁活動。圖／林保署南投分署提供
台灣黑熊山區目擊紀錄增加，南投縣仁愛鄉翠巒部落居民通報，北港溪上游目擊台灣黑熊在茶園上方山壁活動。圖／林保署南投分署提供

台灣黑熊山區目擊、通報紀錄增加，近日南投山區接連有2起目擊紀錄，3日上午在北港溪山壁有目擊紀錄，3日晚間在眉溪部落也有「熊出沒」，海拔僅1025公尺，離周邊露營區僅350公尺，兩地都是首次通報。林保署南投分署啟動監測作業。專家表示，黑熊棲地正在恢復，目擊紀錄也增加。

南投分署指出，上月初仁愛鄉馬列霸部落居民反映9月中旬曾在南豐村一帶看到黑熊，但迄今未拍到黑熊，4日上午接獲通報，3日夜間在南豐村眉溪部落、海拔約1025公尺處又目擊黑熊。

通報人說，當時黑熊見到人後，立即往邊坡逃離，附近有茶園，350公尺附近有露營區，已聯繫露營區並加強宣導，要求妥善收好廚餘，並移除蜂箱，以免吸引黑熊靠近。

南投分署5日接獲台中分署轉知，仁愛鄉翠華村翠巒社區通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁看到黑熊，當地海拔約1731公尺，周邊同樣有茶園。梨山工作站分別宣導防熊注意事項，埔里工作站提供村民熊鈴、防熊噴霧，規畫後續監測作業。

林保署表示，台灣黑熊在野外缺乏天敵，過去族群減少主因為森林開發、非法獵捕及誤觸陷阱等人為因素，野生動物保育法上路後，過去常見的非法獵捕已大幅減少，人為危害因素僅剩誤觸陷阱；黑熊棲地以中央山脈為核心，除低海拔山區外，其餘區域長期無大規模開發，黑熊棲地逐漸恢復，社區目擊事件也增加。

南投分署提醒，山區遇到黑熊，應保持冷靜並拉開距離，不要靠近、追逐或拍照，勿隨意棄置食物；登山宜結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或其他能發聲器具。

若目擊黑熊、遭入侵或誤捕，請通報1999或0800-000-930。

