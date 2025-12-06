黑熊真來了！南投仁愛鄉罕見雙點目擊 林保署示警：廚餘別亂放

林業及自然保育署南投分署4、5日連續接獲南投縣仁愛鄉南豐村與翠華村居民通報目擊台灣黑熊，兩處都是首次回報黑熊出沒，南投分署已啟動監測及預防作業，並加強巡查與在地宣導，提醒民眾提高警覺。

南投分署指出，11月9日在仁愛鄉馬列霸部落進行宣導，居民曾反映9月中旬曾在南豐村一帶看到黑熊，因此分署先行架設紅外線自動照相機監測。不料監測影像尚未拍到黑熊，4日上午就接獲民眾通報，3日夜間在南豐村眉溪部落、海拔約1025公尺處，再度目擊黑熊。

當時黑熊見到人後立即往邊坡逃離。附近有茶園與距離約350公尺的露營區，分署已聯繫營區加強宣導，要求妥善收好廚餘並移除蜂箱，以免吸引黑熊靠近。

隔日，南投分署又接獲台中分署轉知，仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁看到一隻黑熊，海拔約1731公尺，周邊同樣以茶園為主。台中分署梨山工作站與南投分署埔里工作站已向村長提醒防熊注意事項。埔里工作站並於6日前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧及宣導摺頁，並規畫後續監測作業。