聽新聞
0:00 / 0:00
竹市水鳥季金城湖登場 迎來黑面琵鷺、白額雁、高蹺鴴
一年一度的「新竹市水鳥季」今在金城湖登場。新竹市政府產發處表示，金城湖位於香山濕地北側，是個半天然湖泊，因擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，成為候鳥覓食與棲息的理想場所。每年秋冬季節一批一批候鳥到訪，成北台灣最受歡迎的賞鳥地點之一。
產發處表示，2025新竹市水鳥季活動在金城湖展開，環湖設置生態解說站，包括鳥類觀察、濕地植物介紹、招潮蟹觀察等，並由新竹市野鳥學會駐站提供望遠鏡及專業解說員，帶領民眾觀察湖中的水鳥、螃蟹等，引導民眾認識這片濕地的獨特生態，並設有生態闖關遊戲站，讓參與者在解謎中學習濕地生態知識，也感受濕地之美。
產發處表示，今年秋冬金城湖迎來黑面琵鷺、白額雁到訪，還有長留金城湖的高蹺鴴、黑翅鳶等，牠們的出現讓這片濕地更加生動與多元。而在湖畔灘地，乳白南方招潮、北方丑招潮等各式蟹類也是生態觀察好所在，新竹鳥會今上午8時至下午3時30分設有解說站，提供望遠鏡及精彩的解說，歡迎大小朋友一同前往。
新竹市代理市長邱臣遠表示，市民朋友可趁著秋高氣爽來新竹一探生態寶庫，欣賞金城湖遠到的候鳥，看一看香山濕地生態的奧妙，香山濕地海洋保育教育中心亦歡迎參訪，可安排一場集自然、教育與娛樂於一身的精彩旅程，體驗竹市豐富的生態魅力，一起珍惜與保護這片美麗豐饒的濕地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言