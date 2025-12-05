快訊

鹹粥嬤金孫被騙出國涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會12日6日於新竹登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
今年在愛鯉人士熱情參與下，參賽錦鯉接近800尾、現場設置逾百座評比水槽。業者／提供
今年在愛鯉人士熱情參與下，參賽錦鯉接近800尾、現場設置逾百座評比水槽。業者／提供

農業部漁業署及新竹縣政府指導、臺灣錦鯉發展協會主辦的「2025第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」，將於12月6日至7日在新竹縣政府前廣場盛大登場，25位國際認證審查員前來參與，象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。

今年在各地愛鯉人士熱情參與下，參賽錦鯉接近800尾、現場設置超過百座評比水槽，主辦單位與縣府誠摯邀請全國民眾闔家蒞臨共襄盛舉，一同感受錦鯉躍動之美。

本屆活動極具國際規模，今年特別邀請ZNA全日本愛鱗會新任會長淺田彌壽彥親臨督導，並集結來自日本、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國、香港等國家、共25位國際認證審查員前來參與。

ZNA為全球最具指標性的錦鯉組織之一，其嚴謹專業的評審制度備受世界肯定。淺田會長及多國裁判的加入，不僅提升本屆賽事的國際高度，也象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。

今年還特別新增「臺產魚大賞」評選項目，鼓勵臺灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動臺灣錦鯉在國際競技場上占有一席之地。

值得一提的是，主任委員黃文光慷慨捐贈兩座價值數十萬元的精美木雕藝術品作為頭籌獎，展現對臺灣錦鯉產業的深厚支持。

為讓更多民眾親近錦鯉文化，本屆活動在專業品評之外，也規劃多項親子友善體驗，包括親子闖關遊戲、街頭藝人表演、錦鯉缸養概念展示及特色餐車進駐。新竹縣政府表示，希望透過更生活化、多元化的活動，讓民眾一同感受錦鯉被譽為「活的藝術品」的獨特魅力。

「2025第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」選在新竹縣政府前廣場盛大登場，錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，相信透過專業競技結合全民同樂，能讓更多大小朋友親近錦鯉文化，留下美好回憶，歡迎民眾一同參與這場一年一度的錦鯉盛會。

臺灣錦鯉發展協會宣布，第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會在新竹縣府前廣場舉行。業者／提供
臺灣錦鯉發展協會宣布，第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會在新竹縣府前廣場舉行。業者／提供
新竹縣長楊文科(右)致贈紀念品給台灣錦鯉發展協會理事長史成志(左)。業者／提供
新竹縣長楊文科(右)致贈紀念品給台灣錦鯉發展協會理事長史成志(左)。業者／提供

馬來西亞 藝術 農業

延伸閱讀

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

瞄準客家票倉備戰明年縣市長選舉 民眾黨新竹黨部辦客家小學堂活動

新竹關西11.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻低溫 白天日照增溫會很快

新竹關西11.9度 吳德榮：注意輻射冷卻低溫 颱風最快明生成

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

彰化品種貓被救出將公開抽籤認養 限縣民且一年內不得轉手

彰化特定寵物業者「天使之戀貓園」遭爆料環境髒亂，疑涉不當飼養。彰化縣府前往稽查後，確認園內共有41隻貓，其中部分出現眼部...

北市信義區驚見14隻慘死貓屍！飼主傳長期申請領養 動保處揭困境

台北市信義區富陽街一處民宅，被發現飼主有不當飼養狀況，前後更發現14隻貓咪屍體。動保處還原時間序，揭露該飼主在網路上不斷...

影／12隻死貓當垃圾！北市女領養貓卻頻頻死亡 愛貓人士懷疑她虐貓

台北市游姓女子昨天晚間7時許丟垃圾，被人懷疑當中裝貓屍緊急在愛貓社群中通知，有人索性跑到垃圾車停放處，攔截游女丟棄垃圾袋...

拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節

台北市信義區富陽街一處民宅，被爆出飼主丟棄12隻貓屍，該案前後更達14隻貓咪死亡。北市議員許淑華表示，昨接獲民眾通報後及...

14隻貓慘死！北市信義區飼主裝袋棄屍 鄰居急通報…焚化爐攔截

台北市信義區富陽街一處民宅，日前被民眾通報飄出惡臭及虛弱狗叫聲，動報處派員後救出1犬5貓，但發現一具貓屍。不料，12月4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。