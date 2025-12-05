第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會12日6日於新竹登場

由農業部漁業署及新竹縣政府指導、臺灣錦鯉發展協會主辦的「2025第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」，將於12月6日至7日在新竹縣政府前廣場盛大登場，25位國際認證審查員前來參與，象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。

今年在各地愛鯉人士熱情參與下，參賽錦鯉接近800尾、現場設置超過百座評比水槽，主辦單位與縣府誠摯邀請全國民眾闔家蒞臨共襄盛舉，一同感受錦鯉躍動之美。

本屆活動極具國際規模，今年特別邀請ZNA全日本愛鱗會新任會長淺田彌壽彥親臨督導，並集結來自日本、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國、香港等國家、共25位國際認證審查員前來參與。

ZNA為全球最具指標性的錦鯉組織之一，其嚴謹專業的評審制度備受世界肯定。淺田會長及多國裁判的加入，不僅提升本屆賽事的國際高度，也象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。

今年還特別新增「臺產魚大賞」評選項目，鼓勵臺灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動臺灣錦鯉在國際競技場上占有一席之地。

值得一提的是，主任委員黃文光慷慨捐贈兩座價值數十萬元的精美木雕藝術品作為頭籌獎，展現對臺灣錦鯉產業的深厚支持。

為讓更多民眾親近錦鯉文化，本屆活動在專業品評之外，也規劃多項親子友善體驗，包括親子闖關遊戲、街頭藝人表演、錦鯉缸養概念展示及特色餐車進駐。新竹縣政府表示，希望透過更生活化、多元化的活動，讓民眾一同感受錦鯉被譽為「活的藝術品」的獨特魅力。