彰化品種貓被救出將公開抽籤認養 限縣民且一年內不得轉手
彰化特定寵物業者「天使之戀貓園」遭爆料環境髒亂，疑涉不當飼養。彰化縣府前往稽查後，確認園內共有41隻貓，其中部分出現眼部與呼吸道感染情況，當場將全數貓隻帶回縣內流浪狗中途之家安置，目前所有貓隻均已健康穩定，彰化縣府將開放抽籤認養，因此批為品種貓，認養限彰化設籍民眾，且一年內不得變更飼主。
彰化縣動物防疫所今年11月21日查察此特寵業者查察特寵業者時發現疑涉不當飼養，場內髒亂、貓隻出現眼部感染等情況，業者聲稱因遭詐騙導致場地即將遭拍賣，已無力負擔醫療與改善費用，因此未能如期改善，業者被依動物保護法裁處並協助歇業，依法沒入41隻品種貓，帶回彰化流浪狗中途之家收容與照護。
動防所指出，目前所有貓隻均已完成絕育、健康穩定，沒入貓隻均獲細心照護，期待找到負責任的飼主，認養前民眾務必審慎評估飼養能力。因此批為品種貓，避免遭轉作買賣，認養限彰化設籍民眾，一年內不得變更飼主，以利掌握流向與追蹤飼養情況。
動防所將分兩梯次、共4場次公開抽籤認養，時間為12月12日及19日，地點在彰化縣流浪狗中途之家。上午場須於9點50分前完成報到，下午場須於13點50分前完成報到，未完成報到者視同放棄。參與抽籤者須出示身分證正本確認資格，同一隻貓如有多人登記，將唱名依編號抽籤。
