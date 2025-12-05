北市信義區驚見14隻慘死貓屍！飼主傳長期申請領養 動保處揭困境

台北市信義區富陽街一處民宅，被發現飼主有不當飼養狀況，前後更發現14隻貓咪屍體。動保處還原時間序，揭露該飼主在網路上不斷領養貓咪狀況；但也礙於沒有權限，飼主過程中不願配合開門也無法強行入內、甚至是搜索，但今天在飼主同意下進屋，沒有查找到其他的貓咪或犬隻。

動物救援隊代理隊長陳瑞濱說明，該名游姓飼主在網路上領養奶貓，稱可以幫忙餵養等，不料，在8月16日時，就有名送養人向動保處報案，疑似該飼主照顧不當，希望動保處能協助將貓咪帶回，因此派員前往與游飼主溝通。

陳瑞濱說，因為動保處無法強制進屋，加上飼主有自殺傾向、不同意入屋，所以在門外將4隻活貓帶回，現場也帶回送養人所稱的貓咪，但已死亡。同時也將該案移轉到信義分局偵辦。

他說，由於過程中的刑事案件開庭，游飼主都有到場，也未有鄰居通報，因此動保處將驗屍報告交給檢調。

沒想到，11月21日時，獲報游飼主的房屋疑遭到斷水斷電，屋內傳出惡臭且有犬隻發出虛弱吠聲，動保處隨即又到場並與飼主溝通，同樣地，飼主堅持不願意開門，僅交出1隻受傷的貓咪送醫診斷。

陳瑞濱說，直到28日房東願意陪同下找了鎖匠開門，但警方也坦言只能依現場狀況視察，不能夠翻找，因此只見現場有大量動物糞便、貓砂未清理，1隻黑犬、4隻貓咪也有呼吸道症狀，送往動物醫院治療，也在現場找到一紙箱的貓屍。

結果，在12月4日時，周遭鄰居發現游飼主在中午時間返家，下午丟了兩大袋垃圾，且傳出屍臭味，鄰居趕緊將一袋垃圾帶到警局，動保處也到場確保證物，另一袋則是追查到焚化爐將垃圾扣住，總計有袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月。

12月5日上午10時到房屋內搜索，目前屋內屋外等處都沒有犬貓。

陳瑞濱說，全案送的檢調，有可能是飼主無能為力，所以沒辦法飼養造成死亡，這也算是不當飼養。至於在8月第一起案件發生後，游姓飼主是否還有領養？他說，游飼主在網路上多次向人申請領養，直到發生問題後，送養人才下意識趕緊在網路上提醒注意游飼主，但總體究竟有領養多少隻，目前還在筆錄調查。

陳瑞濱也說，由於動保處稽查人員無法入房搜索，即便房東在場陪同，但因為租約期間，所以房東也無權入內，若要就需要申請搜索票，11月28日時，則是因為游姓飼主同意，才得以入內搜索。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980