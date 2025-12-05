快訊

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市信義區驚見14隻慘死貓屍！飼主傳長期申請領養 動保處揭困境

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝
報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝

台北市信義區富陽街一處民宅，被發現飼主有不當飼養狀況，前後更發現14隻貓咪屍體。動保處還原時間序，揭露該飼主在網路上不斷領養貓咪狀況；但也礙於沒有權限，飼主過程中不願配合開門也無法強行入內、甚至是搜索，但今天在飼主同意下進屋，沒有查找到其他的貓咪或犬隻。

動物救援隊代理隊長陳瑞濱說明，該名游姓飼主在網路上領養奶貓，稱可以幫忙餵養等，不料，在8月16日時，就有名送養人向動保處報案，疑似該飼主照顧不當，希望動保處能協助將貓咪帶回，因此派員前往與游飼主溝通。

陳瑞濱說，因為動保處無法強制進屋，加上飼主有自殺傾向、不同意入屋，所以在門外將4隻活貓帶回，現場也帶回送養人所稱的貓咪，但已死亡。同時也將該案移轉到信義分局偵辦。

他說，由於過程中的刑事案件開庭，游飼主都有到場，也未有鄰居通報，因此動保處將驗屍報告交給檢調。

沒想到，11月21日時，獲報游飼主的房屋疑遭到斷水斷電，屋內傳出惡臭且有犬隻發出虛弱吠聲，動保處隨即又到場並與飼主溝通，同樣地，飼主堅持不願意開門，僅交出1隻受傷的貓咪送醫診斷。

陳瑞濱說，直到28日房東願意陪同下找了鎖匠開門，但警方也坦言只能依現場狀況視察，不能夠翻找，因此只見現場有大量動物糞便、貓砂未清理，1隻黑犬、4隻貓咪也有呼吸道症狀，送往動物醫院治療，也在現場找到一紙箱的貓屍。

結果，在12月4日時，周遭鄰居發現游飼主在中午時間返家，下午丟了兩大袋垃圾，且傳出屍臭味，鄰居趕緊將一袋垃圾帶到警局，動保處也到場確保證物，另一袋則是追查到焚化爐將垃圾扣住，總計有袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月。

12月5日上午10時到房屋內搜索，目前屋內屋外等處都沒有犬貓。

陳瑞濱說，全案送的檢調，有可能是飼主無能為力，所以沒辦法飼養造成死亡，這也算是不當飼養。至於在8月第一起案件發生後，游姓飼主是否還有領養？他說，游飼主在網路上多次向人申請領養，直到發生問題後，送養人才下意識趕緊在網路上提醒注意游飼主，但總體究竟有領養多少隻，目前還在筆錄調查。

陳瑞濱也說，由於動保處稽查人員無法入房搜索，即便房東在場陪同，但因為租約期間，所以房東也無權入內，若要就需要申請搜索票，11月28日時，則是因為游姓飼主同意，才得以入內搜索。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

貓咪 網路 動物醫院

延伸閱讀

影／12隻死貓當垃圾！北市女領養貓卻頻頻死亡 愛貓人士懷疑她虐貓

拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節

14隻貓慘死！北市信義區飼主裝袋棄屍 鄰居急通報…焚化爐攔截

「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

北市信義區驚見14隻慘死貓屍！飼主傳長期申請領養 動保處揭困境

台北市信義區富陽街一處民宅，被發現飼主有不當飼養狀況，前後更發現14隻貓咪屍體。動保處還原時間序，揭露該飼主在網路上不斷...

影／12隻死貓當垃圾！北市女領養貓卻頻頻死亡 愛貓人士懷疑她虐貓

台北市游姓女子昨天晚間7時許丟垃圾，被人懷疑當中裝貓屍緊急在愛貓社群中通知，有人索性跑到垃圾車停放處，攔截游女丟棄垃圾袋...

拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節

台北市信義區富陽街一處民宅，被爆出飼主丟棄12隻貓屍，該案前後更達14隻貓咪死亡。北市議員許淑華表示，昨接獲民眾通報後及...

14隻貓慘死！北市信義區飼主裝袋棄屍 鄰居急通報…焚化爐攔截

台北市信義區富陽街一處民宅，日前被民眾通報飄出惡臭及虛弱狗叫聲，動報處派員後救出1犬5貓，但發現一具貓屍。不料，12月4...

偷渡10隻品種貓逃檢疫遭罰50萬元 嘉義行政分署扣款貓全送養

雲林縣李姓男子將10隻未經檢疫的英國短毛貓、布偶貓以「丟包接駁」方式，送上新臺馬輪，企圖逃避檢疫流程，遭海巡署查獲。連江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。