聽新聞
0:00 / 0:00
拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節
台北市信義區富陽街一處民宅，被爆出飼主丟棄12隻貓屍，該案前後更達14隻貓咪死亡。北市議員許淑華表示，昨接獲民眾通報後及通知動保處及警方，她也會繼續追查，盼釐清更多細節。
許淑華表示，上周時救援了信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，沒想到昨又傳出憾事。昨晚深夜，有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。
接到民眾通知的她，也立即通知警察局跟動保處，要求至現場暸解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，暸解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍，而兩袋垃圾袋竟是裝著12隻貓咪屍體。
許淑華說，警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向，相關單位將盡速依動保法調查及裁處，也辛苦這兩天的鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜。
她強調，動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理，她也會持續與動保處、警方保持聯繫，追蹤後續處置，並向市民報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言