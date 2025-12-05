快訊

拍到了！飼主疑半夜丟12隻貓屍 議員許淑華：續查釐清細節

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
居民在案發現場的樓下查看狀況。圖／許淑華服務處提供
居民在案發現場的樓下查看狀況。圖／許淑華服務處提供

台北市信義區富陽街一處民宅，被爆出飼主丟棄12隻貓屍，該案前後更達14隻貓咪死亡。北市議員許淑華表示，昨接獲民眾通報後及通知動保處及警方，她也會繼續追查，盼釐清更多細節。

許淑華表示，上周時救援了信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，沒想到昨又傳出憾事。昨晚深夜，有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。

接到民眾通知的她，也立即通知警察局跟動保處，要求至現場暸解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，暸解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍，而兩袋垃圾袋竟是裝著12隻貓咪屍體。

許淑華說，警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向，相關單位將盡速依動保法調查及裁處，也辛苦這兩天的鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜。

她強調，動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理，她也會持續與動保處、警方保持聯繫，追蹤後續處置，並向市民報告。

疑似該名飼主昨晚拿垃圾袋丟棄的畫面。圖／許淑華服務處提供
疑似該名飼主昨晚拿垃圾袋丟棄的畫面。圖／許淑華服務處提供

