快訊

影／12隻死貓當垃圾！北市女領養貓卻頻頻死亡 愛貓人士懷疑她虐貓

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝
報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝

台北市游姓女子昨天晚間7時許丟垃圾，被人懷疑當中裝貓屍緊急在愛貓社群中通知，有人索性跑到垃圾車停放處，攔截游女丟棄垃圾袋，在其中發現兩具貓屍，向警方報案，並帶警方、動保處人員，跑到木柵焚化爐找尋游女棄置的另一包垃圾，又找到9隻幼貓及1隻成貓屍骸，目前動保處人員將化驗貓咪死因，警方將約談游女說明。

據了解，游女目前在富陽街租屋獨居，平常打零工為生。近日游女在愛貓人士圈內惡名昭彰，有網友指稱游女不斷領養貓咪，但疑似虐貓，貓咪常莫名死亡；北市動保處接獲檢舉，11月28日進入游女屋內，將屋內1隻犬4隻貓緊急送醫診療及安置。

警方表示，昨天晚間7時許，一名男子報案，表示他在動物救援Line群組內，看到成員貼文，聲稱游姓女子拿兩袋垃圾要去垃圾車上丟，他人在富陽街附近，立即前往垃圾車停放處查看，經過游女身旁時有聞到異味，因而懷疑是動物屍體，馬上拿手機蒐證，並攔截其中一包垃圾，報警請求協助。

警方通知動保人員到場，動保處人員陪同報案人將垃圾袋打開確認，發現垃圾袋有2具貓屍殘骸。

警方會同報案人、動保處人員，再前往木柵焚化爐找尋游女棄置的另一包垃圾，現場檢視，又發現9隻幼貓及1隻成貓屍骸，警方協助蒐證後由動保處人員將貓屍帶回化驗。

目前愛貓男子已經向警方提告，游女涉嫌違反動物保護法，是否故意虐待動物及是否為初犯或累犯，將等動保處認定後，分局依法究辦。

動保處表示，信義區富陽街一處老舊公寓住戶，曾在今年6月遭通報疑似飼養貓咪不當，動保處派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況，11月21日再次獲報房屋疑遭斷電，且傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲。

動保處與飼主溝通，22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療，此後飼主數度避不見面，不願再配合追蹤，11月28日動保處會同警方及房東開門進屋，發現屋內已斷電多日，現場未見寵物飲水、食物，有大量動物糞便、貓砂未清理等環境髒亂問題，寵物有呼吸道感染症狀，動保處更在現場發現1紙箱內有貓屍遺骨。

虐待動物 貓咪 垃圾車

