14隻貓慘死！北市信義區飼主裝袋棄屍 鄰居急通報…焚化爐攔截

台北市信義區富陽街一處民宅，日前被民眾通報飄出惡臭及虛弱狗叫聲，動報處派員後救出1犬5貓，但發現一具貓屍。不料，12月4日鄰居通報，飼主疑似丟棄兩袋發出屍臭味的垃圾，再度通報，經查發現袋內有3成貓、9幼貓屍體，案件總計14隻貓咪死亡，將飼主移送偵辦。

動保處表示，該獲報住戶由於被斷電多日，日前屋內傳出惡臭，以及犬隻虛弱叫聲，於是在10月22日起加強監控訪視，並陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物。不料，昨天接獲該戶鄰居報案，游姓飼主返家後並將2袋垃圾丟到垃圾車，因有很重屍臭味，疑毀屍滅跡。

動保處說，經過民眾從垃圾車撿回1袋，並交六張犁派出所保管；另1袋則由環保局載至木柵焚化爐正準備焚化時，緊急派員攔截帶回後。總計袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨。統計該案前後共有14隻貓死亡。

動保處表示，已分別依動保刑事案移送警察局信義分局刑事偵辦，今日將再針對昨日大量動物死亡的動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今日強制入屋搜索，全案將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。

動保處說，在8月16日就因為該飼主動物照顧問題，扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，貓遺體並送交解剖鑑定，結果有枕骨骨裂及後肢趾部出血情形，當時即已依動保法移送刑事偵辦，該住戶是北市衛生局自殺防治中心輔導個案，後續由動保處持續訪視追蹤犬貓飼養。

動保處表示，案發後飼主在12月2日到案陳述意見，確認其因工作長期未回家，致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理，有消極不作為的虐待動物事實，動保處依法沒入動物，並將飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。

刑事部分，則再移送警察局依違反動保法，處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。