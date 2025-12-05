避開人熊衝突 熱區設告示牌與熊鈴

中部山區熊出沒頻率提高，人熊衝突風險也增加。台中市消防局針對梨山、谷關、和平等熱點區域，為山區分隊配發熊鈴與防熊噴霧，降低第一線執勤風險。林業保育署對於出沒熱區，推動保育與生態給付措施，另在熱門登山路線設置告示牌與熊鈴掛架。

保育觀念提升，台灣山區近年設置紅外線自動相機，黑熊活動紀錄大增，案件通報也增加。和平山區有多起黑熊紀錄，今年甚至在海拔低於1200公尺拍到黑熊出沒影像。

台中市消防局表示，近年山林生態逐漸恢復、野生動物活動範圍擴大，已為山區分隊配發熊鈴及防熊噴霧，優先提供梨山、谷關、和平等區域，降低第一線執勤與黑熊近距離接觸的風險。

消防局表示，熊鈴透過持續聲響，提醒黑熊避開人類活動區域，降低人熊相遇機率；防熊噴霧屬非致命性驅離工具，作為距離過近、無法迴避的最後防線，兼顧人與野生動物安全。

消防局長孫福佑表示，黑熊分布於海拔較高、人跡稀少地帶，消防救援常在夜間、濃霧、雨後等能見度不佳環境，常突發遭遇野生動物，日本傳出多起熊襲事件，凸顯野生動物造成的執勤風險不容忽視。

桃園復興山區、新竹觀霧未對外開放的大鹿林道西線等，都有黑熊目擊紀錄，林保署新竹分署表示，為降低人熊衝突風險，遊憩區加強食物、廚餘與垃圾管理，避免成為黑熊覓食誘因；另在遊客中心、觀霧山莊等據點，放置「人熊相遇」宣導摺頁。

新竹分署規畫在開放登山的觀霧大鹿林道東線，增設「注意熊出沒」告示牌，牌面增加熊鈴掛架，供登山客借用；各工作站執行野外巡查時，配備防熊噴霧與熊鈴，至少2人同行。

林保署南投分署在黑熊紀錄熱區，推動黑熊保育措施，鼓勵民眾誤捕通報免罰、參與生態服務給付，強化黑熊救援及棲地守護行動，讓人熊和平共處。