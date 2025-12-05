登山遇見熊 中部山區頻率提高

日本發生多起熊襲傷人事件，國內中部山區「熊出沒」頻繁，台中和平山區今年6月拍到黑熊活動，離最近果園僅2公里；南投仁愛、信義等地部落、登山步道，也有多起目擊、拍攝到台灣黑熊出沒的紀錄。專家表示，野生族群增加，加上登山客廚餘引誘等，讓人熊遭遇頻率提高。

花蓮卓溪鄉卓溪村今年首度出現嚴重人熊衝突，導致熊遭槍擊事件，11月也有黑熊入侵工寮被誘捕。台東山區居民近年夜裡也常有熊破壞農作，甚至逼近住家，讓民代憂心警告縣府「應防範熊攻擊」。

中部山區熊出沒頻率也提高，台中市自達傳統獵人協會由大安溪沿線三叉坑、雙崎、竹林、達觀等部落組成，協會組成黑熊巡守隊，參與生態給付棲地巡護。協會6月在海拔1200公尺以下的淺山地區，以紅外線相機記錄到黑熊蹤跡，為壯碩成熊，與部落相鄰，距離最近的果園僅約2公里。

林業保育署台中分署研判，該個體與過去在大雪山國家森林遊樂區監測到的黑熊相同，顯示黑熊活動範圍不只侷限遊樂區內，也會在森林與山村聚落交界處。

南投縣仁愛、信義鄉山區步道與溪谷多處，近年屢傳黑熊出沒。仁愛鄉廬山部落前年發生黑熊入侵滋擾通報後，陸續接獲通報在馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走、馬海濮山一帶，都有目擊、拍攝到熊或熊出沒痕跡；信義鄉也記錄到黑熊出沒於丹大林道沿線、無雙溫泉、巴庫拉斯等地區。

林保署新竹分署今年接獲5起黑熊目擊通報，最近2起都發生在8月，分別發生在桃園復興山區、新竹觀霧大鹿林道西線，雖未傳滋擾事件，新竹分署已在當地架設紅外線自動照相機監測。

雪霸國家公園管理處分析指出，保育觀念提升，野生台灣黑熊數量增加，冬眠前黑熊需大量覓食，加上登山客的廚餘、食物吸引，都是黑熊出沒增加的原因。

雪管處指出，2022年起推動自動監測計畫，園區內架設52部紅外線自動相機，累積超過60萬張照片、2萬筆影片檔案，黑熊出沒紀錄也增加；依據監測紀錄，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道、230林道等，都是黑熊出沒熱點區域。