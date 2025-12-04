影／黑熊出沒請注意！雪霸國家公園分析：野生族群增、登山客廚餘引誘

苗栗縣觀霧地區「熊出沒」的情況近年頻頻發生，雪霸國家公園管理處針對此現象分析指出，這種情況研判可能是野生台灣黑熊族群數量持續增加，且近3年雪管處在多處地點設置紅外線自動相機，因此黑熊出現的記錄也增加，尤其在冬眠之前黑熊必須大量覓食儲存能量，加上遊客登山留下的廚餘或食物都是黑熊出沒增加的誘因。

林保署新竹分署今年接獲5件黑熊目擊通報，最近一例是8月間在大鹿林道記錄到的黑熊出沒影像。

雪管處表示，觀霧地區的大鹿林道東線全長19公里，是攀登大霸尖山的必經道路，為避免山友與黑熊發生衝突或干擾的情況發生，雪管處在大鹿林道0.3公里處設有服務站，由志山向山友宣導熊出沒的處置方式，在大鹿林道東線登山口處也有志工宣導，包括無痕山林、遇到「熊出沒」的因應方法；雪管處的觀霧遊憩區與林保署的觀霧國家森林遊樂區大致重疊，山林及野生動物保育等工作平常都有分工合作。

雪管處長林文和表示，雪管處也在沿線設置說明牌，在大鹿林道15至17公里處設有解說牌、熊鈴，如果發現黑熊現身，可搖鈴製造聲響讓黑熊離開，成年黑熊體重可超過100公斤，一旦攻擊遊客可能造成不小傷害。