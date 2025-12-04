彰化伸港鴕鳥掉大排卡爛泥中 多人繩索拖拉助脫困

快訊

中央社／ 彰化4日電

民眾昨天在伸港發現鴕鳥逛大街、後來又掉入大排動彈不得，警消獲報到場，通知飼主處理；由於大排裡面都是爛泥巴，失主找來多名工人，今天中午用繩索拖拉、救鴕鳥脫困。

有民眾在伸港鄉看見2隻鴕鳥在逛大街，由於鴕鳥可能影響交通安全，於是打電話請警方到場處理，員警到場後先抓住其中1隻鴕鳥，交給飼主帶回，但另1隻鴕鳥則趁亂逃逸。

警方表示，伸港鄉一間養殖場，不慎讓場內飼養2隻鴕鳥逃脫，員警接獲報案後，循線找到養殖場林姓負責人，將鴕鳥交由林姓飼主帶回。

彰化伸港鄉什股村長陳富今天接受媒體聯訪時說，上午接到村民通報，有鴕鳥卡在村子裡大排水溝，由於排水溝內都是爛泥巴，鴕鳥因此動彈不得。

陳富指出，今天伸港鄉風大，他與村民們看到鴕鳥卡在大排吹冷風，也通知彰化動物防疫所人員到場，他們雖然覺得鴕鳥很可憐，不過也怕進入大排後卡在爛泥裡，因此無人敢行動。

後來飼主找來多名工人，穿雨鞋進入大排水溝，嘗試用繩子綁住鴕鳥後再拉出來，過程中，工人也一度卡在爛泥巴裡，後來又脫掉雨鞋，奮力拉繩子，花了約30分鐘才把鴕鳥救出，交飼主帶回。

警方指出，飼主讓鴕鳥脫逃出飼養場逛大街，將依道路交通管理處罰條例84條相關規定，也就是飼主疏縱或牽繫的禽、畜、寵物在道路上奔走妨害交通者，警方將開出罰單，處新台幣300至600元罰鍰。

鴕鳥 排水溝 寵物 彰化

