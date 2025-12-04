快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

山羌頭卡半截寶特瓶死亡 疑餵流浪動物間接害命

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣農業處今天表示，民眾發現苗126線一頭山羌頭部被半截寶特瓶套住，保育人員到場時，山羌疑因壓力緊迫死亡，不排除是愛心人士以寶特瓶作為餵食流浪動物容器，反導致害命。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新指出，3日接獲石虎保育協會通報，得知苗126線27公里頭屋、獅潭交界處，路旁有一頭山羌的嘴巴被半截寶特瓶套住，農業處第一時間派員前往查看，但發現山羌倒臥路旁水溝、已經死亡，令人遺憾。

農業處指出，石虎保育協會人員是在社群平台看見網友po文稱有山羌遭半截寶特瓶套住嘴巴，網友試圖接近想協助，但山羌拔腿就跑，無法幫牠摘掉頭上的寶特瓶。

蔡政新表示，縣府接獲通報到場救援時已有一段時間差，加上山羌生性膽小，可能長時間被寶特瓶套住無法順利覓食，也因緊張亂竄出現壓力緊迫症候群，最後導致死亡。

蔡政新提到，苗126縣道部分路段較為偏僻、人車稀少，平常有愛心人士前往山區，利用切割開來的寶特瓶當作容器餵養流浪動物，研判山羌可能在覓食過程中，尖細的嘴巴不慎卡在寶特瓶中，無法自行脫困。

蔡政新提醒，民眾若發現有野生動物遭遇危難，可立即撥打1999電話通報，把握救援的黃金時間，同時也呼籲熱心人士，避免使用寶特瓶等容器餵養流浪動物，如果攜帶寶特瓶飲用水，也禁止丟棄在山區野外，以免造成環境和動物的危害。

山羌 流浪動物 農業處

延伸閱讀

南投烘焙業結合友善石虎農作 消費支持永續保育

獨／天啊！山羌嘴套保特瓶死亡 苗栗縣道126線動保慘案

林保署嘉義分署紅外線相機監測 山羌跨物種同框王

抽檢合格率未達標準 太麻里鄉尚未核發風災救助金

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

猴害肆虐 農業部：3個月內提方案

台灣各地近年頻傳台灣獼猴侵擾農作、闖入社區甚至攻擊民眾事件，猴害問題日益嚴重，農民無奈、地方政府叫苦連天。立法院昨審查動...

虐犬貓案件暴增 朝野喊加重刑責

虐待犬貓事件層出不窮，立法院經濟委員會昨審查動物保護法部分條文修正草案，朝野立委一致認為現行刑罰過輕、嚇阻力不足，紛紛提...

獨／天啊！山羌嘴套保特瓶死亡 苗栗縣道126線動保慘案

一隻山羌嘴套寶特瓶昨天被發現在苗栗縣道126線頭屋、獅潭交界處掙扎，縣府今天一早據報趕到救援，疑因緊迫慘死，動保人士難以...

浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

美國維吉尼亞州（Virginia）一間酒類零售專賣店遭「不速之客」闖入，一隻浣熊闖入以後，在店裡橫衝直撞，打翻不少架子和酒瓶。過程中牠疑似攝取太多酒精，最後體力不支「醉倒」，直接臉朝下在廁所裡呼呼大睡，店家發現後實在又好氣又好笑，畫面十分荒謬可愛。

影／台東定置漁場驚見活海龜！海巡急奔救援、標記後成功野放

海巡署第十巡防區指揮部今天上午7時40分接獲三和安檢所轉報，三和定置漁場業者在作業期間於漁場內發現1隻活海龜，隨即通報請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。