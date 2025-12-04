山羌頭卡半截寶特瓶死亡 疑餵流浪動物間接害命

苗栗縣農業處今天表示，民眾發現苗126線一頭山羌頭部被半截寶特瓶套住，保育人員到場時，山羌疑因壓力緊迫死亡，不排除是愛心人士以寶特瓶作為餵食流浪動物容器，反導致害命。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新指出，3日接獲石虎保育協會通報，得知苗126線27公里頭屋、獅潭交界處，路旁有一頭山羌的嘴巴被半截寶特瓶套住，農業處第一時間派員前往查看，但發現山羌倒臥路旁水溝、已經死亡，令人遺憾。

農業處指出，石虎保育協會人員是在社群平台看見網友po文稱有山羌遭半截寶特瓶套住嘴巴，網友試圖接近想協助，但山羌拔腿就跑，無法幫牠摘掉頭上的寶特瓶。

蔡政新表示，縣府接獲通報到場救援時已有一段時間差，加上山羌生性膽小，可能長時間被寶特瓶套住無法順利覓食，也因緊張亂竄出現壓力緊迫症候群，最後導致死亡。

蔡政新提到，苗126縣道部分路段較為偏僻、人車稀少，平常有愛心人士前往山區，利用切割開來的寶特瓶當作容器餵養流浪動物，研判山羌可能在覓食過程中，尖細的嘴巴不慎卡在寶特瓶中，無法自行脫困。

蔡政新提醒，民眾若發現有野生動物遭遇危難，可立即撥打1999電話通報，把握救援的黃金時間，同時也呼籲熱心人士，避免使用寶特瓶等容器餵養流浪動物，如果攜帶寶特瓶飲用水，也禁止丟棄在山區野外，以免造成環境和動物的危害。