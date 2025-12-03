虐犬貓案件暴增 朝野喊加重刑責

虐待犬貓事件層出不窮，立法院經濟委員會昨審查動物保護法部分條文修正草案，朝野立委一致認為現行刑罰過輕、嚇阻力不足，紛紛提出提高刑度、檢討構成要件與強化執法的修法建議。

民進黨立委郭昱晴指出，近期虐待動物案件不但增加，手段也愈發極端，從砍傷犬隻，到以動保名義虐死流浪貓，甚至有人將貓放入微波爐烘烤後上傳網路，但現行法制讓施暴者只需付出極低代價便可重返社會。應將重傷或致死的虐待行為刑期，從現行二年以下，提高至三年以下，罰金從卅萬元，提高至三百萬元，且若情節重大，刑度加重二分之一，不得易科罰金。

此外，根據現行規定，必須「複數動物」遭重傷或死亡才屬於情節重大。國民黨立委楊瓊瓔直言，保護動物，是保護生命，不是比數量，「難道虐殺一隻不算嚴重嗎？」主張刪除複數要件。

國民黨立委鄭正鈐表示，法律要求有致死之虞才構成虐待，導致實務上難以執法。曾有民眾拍片虐狗，以繩索捆綁口鼻並吊掛於水中，但因現場未見外傷，縣府竟無法沒入犬隻。應修法讓第一線執法人員能即時介入。

民進黨立委邱議瑩認為，動物虐待常與心理問題、行為偏差有關，建議修法時同步將心理輔導納入處遇機制。

農業部次長杜文珍說，農業部認同提高刑責、增加量刑指引，支持委員所提之心理輔導方向，但實際執行涉及衛福部權責，需跨部會研議，包括心理評估方式、教育介入及強制輔導時數等。另也將檢討「虐待動物」定義，並檢視「有致死之虞」是否應從構成要件中移除。