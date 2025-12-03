猴害肆虐 農業部：3個月內提方案

台灣各地近年頻傳台灣獼猴侵擾農作、闖入社區甚至攻擊民眾事件，猴害問題日益嚴重，農民無奈、地方政府叫苦連天。立法院昨審查動物保護法修正草案，朝野立委一致關注猴害議題，要求農業部盡速提出全面性治理方案。農業部常務次長杜文珍承諾，將於三個月內提出具體行動計畫。

日本熊害不斷升級，台灣雖然沒有熊害，但台灣獼猴造成的猴害同樣讓農民相當無奈，農業部長陳駿季日前甚至示警「若未妥善處置，未來五年台灣獼猴不只會出現在田間，還會進入市區」。

國民黨立委鄭正鈐表示，從媒體資料來看，台灣獼猴量可能介於六十萬到八十萬隻，如果再不處理，人與野生動物的界線會愈來愈模糊，衝突也會愈來愈多。

鄭正鈐質疑，農業部至今仍未提出明確的族群控管策略，包括是否該進行大規模絕育、擬定長期族群管理模式，或是借鏡國外的驅離與撲殺方法。日本針對黑熊與猴害已採取更強力措施，韓國甚至用無人機投放氣味物質驅離，台灣是否需要類似手段？政府必須要有對策。

民進黨立委蔡易餘則提醒，猴害治理比外界想像更困難，「因為猴子是靈長類，非常聰明，會學習、會傳承經驗。有些地區電圍網或驅離措施，猴子一下子就破解了」。既然獼猴已非保育類，政府應思考「適度開放獵人移除」的可行性。

蔡易餘說，像日本黑熊大量進入人類生活範圍，近來就撲殺了七千隻，甚至發展成黑熊料理。雖然可能遇到部分團體反對，但猴害進入生活圈，適度讓獵人執行任務，是現階段能解決問題的方式之一。

國民黨立委張嘉郡指出，猴害造成的農損極其嚴重，火龍果、柳丁、柑橘、咖啡等作物，農民辛苦栽種幾個月，猴子五分鐘、十分鐘就能全部摧毀，這已經是國家層級的農業風險，不是地方政府單獨能處理的，農業部應該更主動。

對此，杜文珍坦言，猴害已成為全台普遍性問題，但各地情況差異大，無法以單一方式解決。以高雄壽山與中山大學周邊猴群為例，猴群與民眾互動頻繁，是因為環境過度親人；中南部農作區則是猴群大量覓食、造成農損。不同區域有不同樣態，因此需要不同治理策略。

至於是否開放獵人移除？杜文珍說，由於獼猴是靈長類，民眾對撲殺等手段情感反應強烈，治理策略必須更審慎，農業部將在三個月內提出治理方案。