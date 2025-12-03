浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
誤闖店家還喝醉的浣熊在清醒後被送回野外放生。示意圖／ingimage
美國維吉尼亞州（Virginia）一間酒類零售專賣店遭「不速之客」闖入，一隻浣熊闖入以後，在店裡橫衝直撞，打翻不少架子和酒瓶。過程中牠疑似攝取太多酒精，最後體力不支「醉倒」，直接臉朝下在廁所裡呼呼大睡，店家發現後實在又好氣又好笑，畫面十分荒謬可愛。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，根據漢諾威縣動物收容所（Hanover County Animal Protection and Shelter）資料顯示，這隻醉醺醺的浣熊是在11月29日早上被發現的。牠闖進維吉尼亞州阿什蘭（Ashland, Virginia）一家酒類零售專賣店，將現場搞得一團亂，留下摔破的酒瓶、混亂的貨架、翻倒的紙箱，和「醉倒的自己」。

動物管制員馬丁（Samantha Martin）接獲消息到場協助處理，她受訪時表示，這隻浣熊可能是從天花板不小心掉下來，接下來就開始在店家探索，把手邊能喝的酒都喝掉了。有趣的是，這隻浣熊「品味」不錯，不只懂得喝蘇格蘭威士忌，還品嘗了不少高檔洋酒，讓店家十分無奈。

這隻意識不清的浣熊被帶回收容所「醒酒」，工作人員還開玩笑說要等浣熊清醒才能「展開訊問」。不過浣熊清醒以後，收容所當然沒有進行任何「調查」，只是確保牠沒有任何傷口後，就把牠帶回野外放生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

