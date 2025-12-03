影／台東定置漁場驚見活海龜！海巡急奔救援、標記後成功野放

海巡署第十巡防區指揮部今天上午7時40分接獲三和安檢所轉報，三和定置漁場業者在作業期間於漁場內發現1隻活海龜，隨即通報請求協助。海巡人員接獲消息後立即趕往現場，確認海龜生命狀況正常且尺寸符合活體樣本標準，並先行進行安置與保護措施。

為確保後續生態研究與追蹤作業順利進行，海巡署同步通知海洋保育署臺東海洋保育站派員前往處理。下午1時30分，海保署海洋生物保育組與海洋保育站巡查員抵達三和安檢所，並進行海龜健康檢查及施打追蹤發射器與金屬標籤，作為未來海龜遷移路線與生活習性研究的重要資料。

經評估海龜狀況良好後，作業人員於下午3時許完成友善放流，讓海龜重返大海。

第13岸巡隊表示，台東沿海具有豐富的海洋生態環境，海龜、鯨豚等生物常出沒於岸邊或漁場周邊。呼籲民眾若在海邊遇到海龜上岸或產卵情況，務必保持距離、避免驚擾，夜間更應降低手電筒等光源，避免影響海龜行為。