五年後恐進到市區！台灣猴害頻傳 農業部承諾三個月內提對策

台灣各地近年頻傳台灣獼猴侵擾農作、闖入社區甚至攻擊民眾事件，猴害問題日益嚴重，農民無奈、地方政府叫苦連天。立法院今天審議《動物保護法》草案，朝野立委一致關注「猴害」議題，要求農業部盡速提出全面性治理方案。農業部常務次長杜文珍則在答詢時承諾，將於三個月內提出具體行動計畫。

國民黨立委鄭正鈐指出，政府在推動動保法修法的同時，不能忽視人類生活環境與野生動物邊界日漸模糊的現象。他引用農業部日前的報告指出，若不採取控管措施，「五年後獼猴就會進到市區」，情況將更難收拾。

鄭正鈐表示，目前獼猴數量已大幅上升，從媒體資料來看，台灣獼猴量可能介於60萬到80萬隻，數量非常龐大。如果再不處理，人與野生動物的界線會越來越模糊，衝突也會越來越多。

他質疑，農業部至今仍未提出明確的族群控管策略，包括是否該進行大規模絕育、擬定長期族群管理模式，或是借鏡國外的驅離與撲殺方法。日本針對黑熊與猴害已採取更強力措施，韓國甚至用無人機投放氣味物質驅離。台灣是否需要類似手段？政府必須要有對策。

民進黨立委蔡易餘則提醒，猴害治理比外界想像更困難，「因為猴子是靈長類，非常聰明，會學習、會傳承經驗。有些地區電圍網或驅離措施，猴子一下子就破解了。」他認為既然獼猴已非保育類，政府應思考「適度開放獵人移除」的可行性。「像日本黑熊大量進入人類生活範圍，近來就撲殺了7千隻，甚至發展成黑熊料理。猴子不太可能被拿來食用，但牠一旦侵入人類生活空間，就必須採取必要措施」，他也提到，雖然可能遇到部分團體反對，但猴害進入生活圈，適度讓獵人執行任務，是現階段能解決問題的方式之一。

國民黨立委張嘉郡指出猴害造成的農損極其嚴重，且多年未見改善。「火龍果、柳丁、柑橘、咖啡等作物，農民辛苦栽種幾個月，猴子5分鐘、10分鐘就能全部摧毀。」她說，猴害問題持續惡化，但中央並未以應有的高度面對。這已經是國家層級的農業風險，不是地方政府單獨能處理的。農業部應該更主動，而不是被動等待問題擴大。

面對立委連番質疑，農業部常務次長杜文珍回應，猴害已成為全台普遍性問題，但各地情況差異大，無法以單一方式解決。她說明，高雄壽山與中山大學周邊猴群與民眾互動頻繁，是因為環境過度親人；中南部農作區則是猴群大量覓食、造成農損。不同區域有不同樣態，因此需要不同治理策略。

由於獼猴不再是保育類，管理上有更多彈性，杜文珍說，社會溝通仍是關鍵，由於獼猴是靈長類，民眾對撲殺等手段情感反應強烈，因此治理策略必須更審慎，也需要更清楚對外說明。她承諾，農業部將在三個月內提出治理方案，作為後續行動基礎。