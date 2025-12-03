彰化流浪狗收容所四層樓改建 收容增至500隻！動物暫安置合法單位

彰化縣議員吳韋達今在彰化縣議會二三讀會，針對「彰化動物收容所改建」預算提出質詢，關心收容量增加方式、工程期長短及改建期間動物安置問題。彰縣府農業處長郭至善指出，收容所將採四層樓垂直化改建，原先僅能收容250隻，改建後可收容450至500隻；工程期間動物將暫時安置於縣內合法收容單位。

據統計彰化縣流浪犬約有9313隻，而位於員林阿寶坑的流浪狗中途之家僅目前收容近200隻。為解決流浪犬問題，縣府規畫動用1.8億元，在員林阿寶坑現址重建新中途之家，工程預計2028年完工。

彰化流浪狗中途之家過去曾面臨環境狹小、衛生不佳、醫療與人力不足，導致狗隻健康與照護成效受限。許多議員對此案十分關注，期望能有效改善收容所爆棚及環境問題。

吳韋達詢問，工程期長達三年的原因，以及改建期間原先收容的動物如何安置。郭至善指出，收容所改建將採原地進行，因周遭腹地為掩埋場，無法擴大面積，僅限於原先的約2分地，並將拆除重建部分搭建，整合園區為完整主建物，依照公立收容所規定，每隻動物可享有應有空間。

針對工程期，郭至善說，三年包含規畫設計時間，實際工程預計約1年9個月，兩年內可完工。改建期間收容動物將不會原地安置，而是尋找縣內合法收容單位或業者協助，並先訪視環境是否適合。