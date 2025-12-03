彰化流浪狗收容所四層樓改建 收容增至500隻！動物暫安置合法單位

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達今在彰化縣議會二三讀會，針對「彰化動物收容所改建」預算提出質詢。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達今在彰化縣議會二三讀會，針對「彰化動物收容所改建」預算提出質詢，關心收容量增加方式、工程期長短及改建期間動物安置問題。彰縣府農業處長郭至善指出，收容所將採四層樓垂直化改建，原先僅能收容250隻，改建後可收容450至500隻；工程期間動物將暫時安置於縣內合法收容單位。

據統計彰化縣流浪犬約有9313隻，而位於員林阿寶坑的流浪狗中途之家僅目前收容近200隻。為解決流浪犬問題，縣府規畫動用1.8億元，在員林阿寶坑現址重建新中途之家，工程預計2028年完工。

彰化流浪狗中途之家過去曾面臨環境狹小、衛生不佳、醫療與人力不足，導致狗隻健康與照護成效受限。許多議員對此案十分關注，期望能有效改善收容所爆棚及環境問題。

吳韋達詢問，工程期長達三年的原因，以及改建期間原先收容的動物如何安置。郭至善指出，收容所改建將採原地進行，因周遭腹地為掩埋場，無法擴大面積，僅限於原先的約2分地，並將拆除重建部分搭建，整合園區為完整主建物，依照公立收容所規定，每隻動物可享有應有空間。

針對工程期，郭至善說，三年包含規畫設計時間，實際工程預計約1年9個月，兩年內可完工。改建期間收容動物將不會原地安置，而是尋找縣內合法收容單位或業者協助，並先訪視環境是否適合。

動物收容所 吳韋達 流浪狗 農業處

相關新聞

【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？水鹿有「逐尿行為」，原因只是他們想吃點鹹的！？

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

影／台東定置漁場驚見活海龜！海巡急奔救援、標記後成功野放

海巡署第十巡防區指揮部今天上午7時40分接獲三和安檢所轉報，三和定置漁場業者在作業期間於漁場內發現1隻活海龜，隨即通報請...

五年後恐進到市區！台灣猴害頻傳 農業部承諾三個月內提對策

台灣各地近年頻傳台灣獼猴侵擾農作、闖入社區甚至攻擊民眾事件，猴害問題日益嚴重，農民無奈、地方政府叫苦連天。立法院今天審議...

虐待犬貓案件暴增 立委推動動保法大幅加重刑責

虐待犬貓事件層出不窮，從越籍移工非法販賣狗肉牟利，到自稱動保人士的南投男子涉嫌虐殺犬貓致死，都引起社會強烈憤怒。面對手法...

貓為何對男飼主更常叫？新研究揭原因：因男性較遲鈍而調整行為

家有養貓的男性飼主回家時有發現，貓咪邊叫邊前來迎接嗎？先別高興，因為這種表現可能並非出於愛。《動物行為學》（Etholo...

