虐待犬貓案件暴增 立委推動動保法大幅加重刑責

虐待犬貓事件層出不窮，從越籍移工非法販賣狗肉牟利，到自稱動保人士的南投男子涉嫌虐殺犬貓致死，都引起社會強烈憤怒。面對手法日益殘忍、重複犯案頻率高，立法院經濟委員會今審查《動物保護法》部分條文修正草案，朝野立委一致認為現行刑罰過輕、嚇阻力不足，紛紛提出提高刑度、檢討構成要件與強化執法的修法建議。

立法院經濟委員會今天審查農業部動保法修正草案，民進黨立委郭昱晴指出，近期虐待動物案件不但增加，手段也愈發極端，從砍傷犬隻，到以動保名義虐死流浪貓，甚至有人將貓放入微波爐烘烤後上傳網路，但現行法制讓施暴者只需付出極低代價便可重返社會。應將重傷或致死的虐待行為刑期，從現行2年以下提高至3年以下，罰金從30萬元提高至300萬元；若情節重大，刑度加重二分之一，且不得易科罰金，以建立足夠的嚇阻效果。

另一個引發討論的，是《動保法》第25條規定，必須「複數動物」遭重傷或死亡才屬於情節重大，可加重刑責。國民黨立委楊瓊瓔指出，此條文不合常情，保護動物，是保護生命，不是比數量。「難道虐殺一隻不算嚴重，非得兩隻以上才叫情節重大？」她主張應刪除「複數」要件，使判定標準回到行為本質，而非受害動物的數量。

除了刑度過輕，現行法在認定虐待行為上也被批評過於侷限。國民黨立委鄭正鈐指出，法律要求有致死之虞才構成虐待，導致實務上難以執法。「曾有民眾拍片虐狗，以繩索捆綁口鼻並吊掛於水中，但因現場未見外傷，縣府竟無法沒入犬隻。」鄭正鈐強調，應修法讓第一線執法人員能即時介入。

民進黨立委邱議瑩也表示，目前司法量刑普遍偏輕，許多施虐者就算多次犯案，也常以6個月以下刑期結案。此外，動物虐待常與心理問題、行為偏差有關，她建議修法時同步將心理輔導納入處遇機制，透過教育、治療降低再犯可能。

面對立委質疑，農業部次長杜文珍回應表示，確實有施虐者認為罰則不重而反覆犯案，因此農業部認同提高刑責、增加量刑指引，並支持委員所提之心理輔導方向，但實際執行涉及衛福部權責，後續需跨部會研議，包括心理評估方式、教育介入及強制輔導時數等。

至於執法困難的部分，杜文珍透露，將檢討「虐待動物」定義，使其與時俱進，並檢視「有致死之虞」是否應從構成要件中移除，以避免第一線稽查時因無明顯外傷而無法處置。她也說，將加強查緝不法繁殖場，從源頭杜絕地下交易與虐待問題。

立法院外，「為野生動物而走行動聯盟」也到場陳情，批評政府在管理遊蕩動物方面力道不足，要求將「禁止在生態熱區餵食遊蕩動物」入法。理事長李宗宸表示，任意餵食會加劇人與野生動物衝突，「應明確規範並取締餵食行為，以減少生態壓力。」

本次《動保法》修正草案共計38項，農業部表示，包括加重刑責、提高飼主責任、提升收容管理品質、強化動保檢查員行政調查職權等面向，均已形成初步共識，後續將持續與立委與各界協調，盼能在本會期完成修法，以回應社會期待、保護更多無辜生命。